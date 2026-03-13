Confirmado por el Gobierno: los trabajadores del SCS cobrarán el 100 por cien de los incentivos en su paga de marzo

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias informa que el Servicio Canario de la Salud (SCS) abonará a todos sus trabajadores el 100 por cien de la cuantía de incentivos del complemento de productividad variable ligado a la consecución de objetivos que se ejecuta anualmente en el mes de marzo.
Se trata de una paga extra que recibe la plantilla del SCS en función del cumplimiento de objetivos anuales que pacta cada servicio con su respectiva gerencia. Este año, debido al esfuerzo que ha supuesto la actividad asistencial y la implantación de programas para mejorar los servicios y bajar la demora de las listas de espera quirúrgica, logrando por primera vez desde que hay registros que el tiempo de espera para someterse a una intervención en Canarias se sitúe por debajo de la media nacional, se ha decidido que la plantilla al completo merece la remuneración máxima contemplada para cada categoría profesional.
Toda la plantilla del SCS se beneficiará de este complemento retributivo que está previsto anualmente en función del cumplimiento de los objetivos pactados anualmente. El programa de incentivos contempla el abono del 50 por ciento a la consecución de los
objetivos generales del centro directivo (hospital o centro de salud) a través del programa de gestión convenida y el 50 por ciento restante al cumplimiento de los objetivos en cada servicio o unidad asistencial.
Séptimo día de libre disposición
Además, el SCS anuncia que desde la entrada en vigor de la Instrucción 14/25, todos sus trabajadores recuperaron el séptimo día de libre disposición del año 2023, que se había implantado previamente desde 2024.
De esta manera, toda la plantilla de profesionales del SCS disfruta desde 2024 de siete días libres de libre disposición, y desde la entrada en vigor de la citada instrucción, del séptimo día libre correspondiente a 2023.
Otros beneficios para los trabajadores
El SCS contempla desde junio de 2025 el quinto nivel de carrera profesional para su personal, derecho extensible al personal temporal y sustituto adscrito a las instituciones sanitarias del SCS.
Canarias fue la segunda comunidad autónoma, tras Andalucía, en contar con cinco grados de carrera profesional para sus trabajadores. Con esta medida se busca reconocer tanto la alta especialización como las exigencias concretas para el desempeño de todas las categorías profesionales de las instituciones sanitarias, así como para su empleo como medida incentivadora y de reconocimiento del desempeño profesional y, además, de fidelización de los profesionales de los órganos de prestación de servicios sanitarios del SCS.
Además, se recuerda que la plantilla del SCS cuenta con el derecho a un complemento retributivo en la situación de incapacidad temporal, así como en supuestos de nacimiento y cuidado de un menor y riesgo durante el embarazo, con las que las trabajadores y trabajadoras percibirán el 100 por cien de las retribuciones ordinarias.