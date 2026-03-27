¿Quién dejó entrar a Bolorino al Cecopin? El Cabildo de Tenerife no aclara por qué el ‘influencer’ entró durante la borrasca Therese

El Pleno del Cabildo de Tenerife ha vivido este viernes un tenso debate a cuenta de la gestión informativa durante la borrasca Therese. El grupo de gobierno no ha detallado los criterios técnicos por los que se permitió el acceso del creador de contenido tinerfeño Bolorino al Centro Insular de Coordinación de Emergencias (Cecopin), un espacio restringido donde se coordina la seguridad de la isla en situaciones críticas.
Ante la ausencia de la presidenta, Rosa Dávila, y el silencio de la consejera de Medio Natural y Seguridad, Blanca Pérez, fue el director insular de Emergencias, Iván Martín, quien respondió a las preguntas de la oposición.
Martín defendió la gestión de la borrasca como un “ejemplo sólido de coordinación” y acusó al PSOE de intentar sacar “rédito político” de un error que, según afirmó, ya ha reconocido públicamente.
Críticas por la “perversión” del Plan de Emergencias
El consejero socialista Javier Rodríguez calificó de “perversión burda” el uso que se hizo del Plan Insular de Emergencias (PEIN). Según Rodríguez, el documento establece que la información debe canalizarse exclusivamente a través de un gabinete de información y portavoces autorizados para garantizar que los datos sean fidedignos y contrastados.
“El Cecopin no es un escenario, no es un plató y no es un lugar para generar contenido digital”, subrayó Rodríguez durante su intervención. El consejero afeó que se despachara el asunto como una “cuestión anecdótica” y lamentó que los máximos responsables de velar por el cumplimiento del plan fueran los primeros en permitir que se vulnerara.
Responsabilidad delegada y silencio de la consejera
La polémica también se centró en la figura de Blanca Pérez. El PSOE lamentó que la consejera no tomara la palabra, interpretando este gesto como una muestra de que está “desacreditada y desactivada”. Para Rodríguez, lo ocurrido no se soluciona con “disculpas vagas”, señalando que en política “se pueden delegar las funciones, pero no la responsabilidad”.
Por su parte, Iván Martín reiteró que la decisión de autorizar el acceso del ‘influencer’ fue suya: “Fue mi decisión”, recordó, al tiempo que insistió en que lo prioritario para la ciudadanía fue la eficacia de la operativa desplegada durante el temporal.
El Cecopin y el control de la información
El debate parlamentario ha puesto de relieve el conflicto entre las nuevas formas de comunicación digital y los protocolos de seguridad establecidos. El PSOE recordó que la normativa vigente otorga a la presidencia del Cabildo la responsabilidad directa sobre la información difundida en emergencias, un control que, a su juicio, se perdió al permitir la entrada de perfiles ajenos a los medios de comunicación convencionales y a los gabinetes oficiales.