Canarias cierra un invierno marcado por un récord de borrascas y un cambio de tendencia térmica

Canarias cerró un invierno climatológico de carácter normal, en el que destacó una ligera anomalía cálida en febrero, aunque húmedo con un 22% superior a lo habitual, por el paso de borrascas de gran impacto (Bram, Emilia y Francis en diciembre, y Francis e Ingrid en enero), una cifra récord, que han entrado por el norte y no han sido atlánticas, como es habitual, y están asociadas al cambio climático.
En cuanto a las temperaturas, el invierno ha tenido una media de 15,4ºC, un valor calificado de normal, pero con una ligera anomalía positiva de 0,2ºC que lo convierte en 22º invierno más cálido del periodo de referencia 1991-2020. El comportamiento climatológico arrojó 27 récords de temperaturas bajas en diciembre, cinco en enero y 13 en febrero, pero asociados a temperaturas altas.
Así lo ha expuesto el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Canarias, David Suárez, quien recalcó que en los últimos meses “no se ha tocado techo” en las islas en cuanto a temperaturas mínimas, ya que “diciembre fue el 21º más frío (de la serie histórica) y enero el 29º”, si bien admitió que se ha producido un “cambio de tendencia” respecto al invierno anterior.
En el balance de la climatología registrada en las Islas entre el 1 de diciembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026, desde el punto de vista de la temperatura, durante todo el mes de diciembre y, prácticamente todo enero, las temperaturas estuvieron por debajo de los valores normales, con la anomalía más fría, de 4,4ºC a la baja el 13 de diciembre, asociada al paso de la borrasca Emilia.
Sin embargo, a partir de febrero el comportamiento fue diferente y las temperaturas han estado por encima de lo normal, con el punto álgido del día 23, cuando la anomalía alcanzó los 5ºC durante la calima, con 32,8 en Tasarte. Aunque en marzo se registra una anomalía fría de entre 1 y 3 grados menos en el promedio, estos valores “tenderán a suavizarse ligeramente” en lo que resta de mes, y no se prevé “un cambio radical”.
Primavera
David Suárez expuso que lo más probable es que los meses de abril, mayo y junio sean cálidos y secos. Hay un 50% de opciones de que sean cálidos y un 30% de que sean normal; mientras hay un 40% de que sean secos, un 35% de que sean normales y 25% de que sean húmedos.
Diciembre y enero fueron húmedos, pero en febrero no llovió lo esperado
El delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Canarias, David Suárez, indicó que el invierno en el Archipiélago ha sido húmedo y, como muestran las precipitaciones registradas, ha llovido 159 mm en todas las Islas, lo que supone un promedio que ha sido un 22% más de lo esperado, lo que supone el 23º más húmedo desde 1961 inicio de la serie.
Por provincias, en Las Palmas las lluvias fueron de 134,3 mm, un 51% más de lo habitual (11º más húmedo); y en Santa Cruz de Tenerife fue de 168 mm, un 5% más (31º más húmedo).
En el desglose por meses, diciembre fue húmedo en Canarias con 75,3 mm, un 33% más de lo habitual; enero fue húmedo con 67,2 mm, 86% más de lo esperado “casi dos veces”; mientras que en febrero fue un mes seco, con 16,5 mm ya que llovió “casi la mitad de lo que tenía que haber llovido”, un -44%.
En relación a la precipitación acumulada en el año hidrológico, a partir de octubre 2025, en promedio se han acumulado 214,3 mm, un 6% por encima del promedio. Estos registros significan el 30º año hidrológico más húmedo desde 1961.
Hubo dos episodios importantes de calima en febrero, con una concentración promedio de 256 microgramos por m3 de aire. El invierno contó con 641 horas de sol, ligeramente superior al promedio.