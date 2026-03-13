Malas noticias para el bolsillo: los sectores donde más suben los precios en Canarias ahora mismo

El Índice de Precios de Consumo (IPC) en Canarias da un ligero respiro a las familias. Según los datos definitivos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la inflación en las Islas creció un 2,1% en tasa interanual durante el pasado mes de febrero.
Esta cifra supone un frenazo de dos décimas respecto al mes anterior, situándose como el dato más bajo registrado en el Archipiélago desde junio del ejercicio pasado. A pesar de esta moderación anual, la realidad mensual muestra un repunte del 0,3% en el coste de la vida en las Islas.
Los sectores que disparan el gasto en las Islas
No todos los sectores se comportan igual. El gasto en restaurantes y servicios de alojamiento sigue siendo el principal motor del encarecimiento en Canarias, con una subida del 6,1% respecto al mismo mes del año anterior. Esta presión al alza se ha intensificado en tres décimas en comparación con el registro precedente.
Otros grupos que han experimentado incrementos significativos son:
- Bebidas alcohólicas y tabaco: un aumento del 3,4%.
- Seguros y servicios financieros: crecen un 3,2%.
- Sanidad: los costes suben un 3%.
En el lado opuesto de la balanza, el alivio llega de la mano de la información y las comunicaciones, así como del sector de vestido y calzado, ambos con una ligera caída del 0,2%. Estas son las dos únicas categorías donde los precios han dado un paso atrás.
Canarias, a la cola de la inflación nacional
En el contexto estatal, Canarias se posiciona como una de las comunidades donde los precios han mostrado un comportamiento más contenido. Mientras que la media nacional del IPC se mantuvo en el 2,3%, el Archipiélago registra una de las tasas más bajas del país, solo igualada por regiones como La Rioja o Cataluña.
Por el contrario, comunidades como Madrid (2,9%), la Comunidad Valenciana (2,6%) y Extremadura (2,5%) presentan las tasas de inflación más elevadas al cierre de febrero, evidenciando una brecha en el coste de la vida entre diferentes puntos del territorio nacional.
A pesar de la moderación interanual, el acumulado en lo que va de año refleja que los precios en Canarias han bajado un 0,3%, una cifra que ofrece una lectura mixta sobre la evolución del consumo en las Islas en este arranque de temporada.