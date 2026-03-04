Japón cambia las reglas para viajar al país: este permiso será obligatorio para todos los canarios

Japón estudia introducir un nuevo sistema de autorización electrónica previa para viajeros que actualmente pueden entrar al país sin visado, entre ellos los ciudadanos españoles. El sistema se denomina JESTA (Japan Electronic System for Travel Authorization) y su implantación está prevista para el año fiscal 2028, según documentos del Gobierno japonés sobre la modernización del control fronterizo.
La medida forma parte de los planes de las autoridades para reforzar la gestión de la entrada de visitantes internacionales mediante sistemas digitales de control previo.
Qué es el sistema JESTA
El sistema JESTA será un mecanismo de autorización electrónica que deberán solicitar previamente los viajeros procedentes de países con exención de visado, según los planes del Ejecutivo japonés recogidos en documentos de política económica y migratoria.
El objetivo es permitir a las autoridades revisar información básica de los viajeros antes de su llegada, dentro de las medidas destinadas a mejorar la gestión de las fronteras y del creciente flujo de turistas internacionales.
El Gobierno japonés también ha señalado que se están estudiando tasas asociadas al uso del sistema, aunque no se ha publicado una cuantía oficial ni los detalles definitivos del procedimiento.
Situación actual para los ciudadanos españoles
En la actualidad, los ciudadanos españoles pueden viajar a Japón sin visado para estancias de hasta 90 días, siempre que el viaje sea por turismo, negocios o visitas personales y no implique actividad remunerada.
Así lo indican las recomendaciones de viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, que recuerdan además que:
- El pasaporte debe estar en vigor durante toda la estancia.
- El viaje debe tener carácter temporal y sin actividad laboral.
- Las autoridades japonesas pueden solicitar billete de salida del país o prueba de medios económicos.
Japón mantiene acuerdos de exención de visado para estancias cortas con 74 países y regiones, según el listado oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores japonés.
Cuándo entrará en vigor
El sistema JESTA no está todavía en funcionamiento. La previsión del Gobierno japonés es introducirlo en el año fiscal 2028, dentro de su estrategia de digitalización y mejora de los controles migratorios.
Hasta que esa medida entre en vigor, los viajeros españoles pueden seguir entrando en Japón con las condiciones actuales de exención de visado para estancias cortas.
Las autoridades japonesas deberán publicar en el futuro los requisitos definitivos del sistema, su funcionamiento y los plazos exactos de aplicación.