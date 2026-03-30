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Jorge Marichal, presidente de Ashotel, tajante: “En menos de un año tenemos una favela en Los Cristianos”

En declaraciones a La Radio Canaria, advirtió de que la situación ya no se limita a las caravanas y reclamó una respuesta habitacional
El presidente de Ashotel, Jorge Marichal González. Sergio Méndez
Jorge Marichal, presidente de Ashotel, tajante. | DA
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Jorge Marichal, presidente de Ashotel, alertó este lunes, 30 de marzo de 2026, sobre el aumento del chabolismo y los asentamientos en espacios naturales próximos a zonas turísticas de Canarias, con especial preocupación en zonas del sur de Tenerife como Los Cristianos, en Arona.

En declaraciones a La Radio Canaria, advirtió de que la situación ya no se limita a las caravanas y reclamó una respuesta habitacional.

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Marichal sostiene que el problema se está produciendo en áreas cercanas a algunos de los principales destinos turísticos de Canarias.

“Ya no solamente las caravanas; tenemos asentamientos y chabolismo en algunos de los espacios naturales, incluso los que tenemos alrededor de algunos destinos turísticos”, afirmó.

El presidente de Ashotel defendió que hace falta una alternativa habitacional para las personas que no pueden acceder a una vivienda, pero dejó claro que esa respuesta no puede pasar por permitir ocupaciones irregulares en enclaves sensibles.

“Hay que buscar una alternativa habitacional para la gente que no puede, pero tampoco puede imperar la ‘ley de la selva’”, señaló.

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