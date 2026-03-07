José Manuel, el cabrero obligado a vender sus cabras, convoca una concentración en La Matanza: “Hay que defender el campo”

José Manuel Martín, el último cabrero quesero de La Matanza de Acentejo, anima a la ciudadanía a participar hoy en la concentración convocada en el Mercadillo del Agricultor para defender el campo y los derechos de las personas que viven de la agricultura y la ganadería. El inicio será a las 11.00 horas y se prolongará hasta las 15.00 tras contar con todos los permisos pertinentes por parte de la Subdelegación del Gobierno.
José Manuel, conocido como el cabrero tuvo que vender su rebaño de cabras que durante más de 30 años fueron su medio de subsistencia, una actividad que heredó de su familia. Una decisión a la que se vio obligado por las quejas de algunos vecinos y la falta de apoyo del Ayuntamiento pese a que le supone importantes consecuencias emocionales y económicas.
José Manuel vive en La Resbala, una zona rural y donde siempre hubo pastoreo, pero desde hace unos años han construido casas nuevas y “hay gente a la que no le gusta que las cabras hagan ruido y caca en la calle”.
Sin embargo, el cabrero considera que es fundamental “alzar la voz en defensa de nuestros derechos, nuestro campo y nuestra gente”, y para ello, adelanta, contará con el apoyo de personas destacadas como el cantautor Rogelio Botanz.