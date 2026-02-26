José Manuel ‘el cabrero’ convoca una protesta en defensa del campo

José Manuel Martín, el último cabrero quesero de La Matanza de Acentejo, convoca una manifestación el 7 de marzo a las 11.00 horas en el Mercadillo del Agricultor para alzar la voz en defensa del campo y de los derechos de las personas que viven de la agricultura y la ganadería.
José Manuel, conocido como el cabrero tuvo que vender su rebaño de cabras que durante más de 30 años fueron su medio de subsistencia, una actividad que heredó de su familia. Una decisión a la que se vio obligado por las quejas de algunos vecinos y la falta de apoyo del Ayuntamiento pese a que le supone importantes consecuencias emocionales y económicas.
José Manuel vive en la zona de La Resbala, en la calle Arrayán, una zona rural y donde siempre hubo pastoreo, pero desde hace unos años han construido casas nuevas y “hay gente a la que no le gusta que las cabras hagan ruido y caca en la calle”. Gente que, a su juicio, “no se adapta a la tierra”.
Sin embargo, el cabrero considera que es fundamental “alzar la voz en defensa de nuestros derechos, nuestro campo y nuestra gente” y por eso invita a toda la ciudadanía a partir tras una primera convocatoria que tuvo que suspenderse dado que todavía no tenía todos los permisos para llevarse a cabo.