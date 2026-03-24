De La Barranquera a Jover: negocian nuevas mejoras para transformar el litoral de La Laguna

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo, Lope Afonso, y el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, mantuvieron ayer un nuevo encuentro de trabajo, que da continuidad a reuniones anteriores, en el que ambas administraciones sentaron las bases para impulsar diversas actuaciones estratégicas en la costa del municipio, en el marco del programa Tenerife y el Mar.
En este nuevo encuentro, celebrado en el Palacio Insular, se analizó el estado actual de estos proyectos, entre ellos la segunda fase de La Barranquera, considerado uno de los más avanzados y que incluirá la reordenación del litoral, la creación de espacios de uso público y una solución integral y sostenible del saneamiento del núcleo poblacional. Desde el Cabildo apuntaron que, antes de las obras, está pendiente de materializarse la cesión de suelo por parte del ayuntamiento.
Asimismo, se abordó el proyecto de mejora del sendero litoral de Punta del Hidalgo, actualmente en fase de tramitación técnica, así como los avances en la definición de un acceso seguro a la playa del Arenal, en Bajamar, desde la TF-13. A este respecto, desde el Cabildo apuntaron que se actualizó el estudio que ya se había hecho sobre las diferentes opciones, en base a una petición de Costas, y que se hará una reunión entre las áreas insulares de Turismo y Carreteras y el Ayuntamiento para definir la mejor solución.
Como novedad, se incorpora al análisis el proyecto de la rampa de varado en Jover (Tejina), cuyo estudio de viabilidad ya ha sido redactado y trasladado al ayuntamiento para determinar su continuidad.
Lope Afonso destacó que, con este encuentro, se consolida “una hoja de ruta con el ayuntamiento para transformar y mejorar el litoral del nordeste de la Isla”. Afonso añadió que “nuestro objetivo no es solo mejorar la accesibilidad a la costa, sino también recuperar espacios desde el punto de vista ambiental y garantizar su uso en condiciones de seguridad y calidad”.
Por su parte, Luis Yeray Gutiérrez subrayó “la necesidad de que las administraciones públicas trabajemos de forma coordinada para que los proyectos de recuperación del litoral lagunero sean una realidad. La Laguna cuenta con tres zonas de baño y un sendero reconocidos a nivel nacional con la bandera azul, y queremos seguir avanzando con acciones de especial interés desde el punto de vista medioambiental, la defensa de la biodiversidad y el uso y disfrute de las zonas costeras por parte de la ciudadanía”.