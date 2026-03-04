Doble avería en una zona de difícil acceso de Tenerife: el tiempo que prevé Endesa para recuperar la luz

Vecinos del litoral de San Cristóbal de La Laguna han sufrido en la mañana de este miércoles, 4 de marzo de 2026, una interrupción en el suministro eléctrico, según confirma Endesa.
Se trata de una doble avería detectada en una zona de difícil acceso de San Andrés que ha afectado a un millar de clientes, si bien un equipo técnico trata de reparar ambas incidencias.
Fuentes de la compañía prevén completar la reparación y recuperar completamente el servicio en torno a las 13.00 horas.
