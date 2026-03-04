Más de 1.000 clientes, sin luz en Tenerife por la borrasca Regina

Los efectos de la borrasca Regina se han dejado notar a lo largo de las últimas horas. Esta borrasca nos abandonará a lo largo del día de hoy pero, por el momento, está dejando algunas incidencias importantes, como es el corte de luz que afecta a algo más de 1.000 cleintes de Endesa.
En las zonas de Anaga, Punta del Hidalgo y Bajamar, en la propia web de Endesa, se han reportado cortes en el suministro, mientras los técnicos trabajan para resolver la incidencia lo más pronto posible.
En el norte de Tenerife se esperan a lo largo de la jornada de hoy precipitaciones persistentes, entre débiles y moderadas, que durante la mañana podrán ser en forma de chubasco y en el resto de zonas no se descartan precipitaciones débiles, ocasionales y aisladas, que en cumbres sean en forma de nieve por encima de los 2.000 metros.
Por la tarde se espera una ligera entrada de calima con mayor concentración en altura, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).