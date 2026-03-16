La Laguna, reconocida como Ciudad Accesible en los II Premios Tecnología Social

La Laguna ha vuelto a ser reconocida por su labor en materia de accesibilidad. Así, la segunda edición de los Premios Tecnología Social, impulsados por la Fundación Tecnología Social (Funteso), ha premiado al municipio en la categoría de Ciudad Accesible. Anuncio que la fundación hizo en una gala que tuvo lugar el pasado día 10 en Torrelodones (Madrid) y en la que se emitió un vídeo del alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, agradeciendo la distinción.
En esta categoría concurrían también las ciudades de Pontevedra y Vitoria-Gasteiz. Este galardón reconoce el compromiso del municipio con una accesibilidad entendida desde una perspectiva integral: una ciudad más habitable, inclusiva, comprensible y centrada en las personas. La decisión del jurado pone en valor tanto la visión institucional como el trabajo técnico desarrollado para avanzar hacia modelos urbanos que mejoren de forma real la vida cotidiana de la ciudadanía, destacaron desde la organización de los premios.
Luis Yeray Gutiérrez subrayó que “este premio, para el que no hemos presentado candidaturas previas, tiene una diferencia significativa respecto a los múltiples reconocimientos nacionales e internacionales que ha recibido este municipio estos últimos años en esta materia”. Y es que, en este caso, “ha sido la Inteligencia Artificial la que nos ha seleccionado como ciudad accesible a nivel nacional, recurriendo a toda la información disponible en la red en materia de accesibilidad y el diseño universal de los servicios, espacios y procesos públicos”, explicó.
Según indica Funteso en su web, este “innovador” sistema, basado en una metodología que combina el razonamiento semántico con algoritmos avanzados, representa un avance “sin precedentes” en la evaluación de proyectos y su objetivo es garantizar una valoración “totalmente imparcial y eficiente”.
El alcalde puso en valor que los avances en materia de accesibilidad en el municipio “son el fruto del trabajo interdisciplinar entre personal técnico y político de diferentes áreas del ayuntamiento, que trabajan de manera incansable por mejorar la calidad de vida de todos los sectores de nuestra población”.
Por último, destacó también “los grandes avances que hemos logrado en materia de accesibilidad virtual, adaptando nuestra sede electrónica y otras webs corporativas a todo tipo de usuarios, independientemente de sus capacidades visuales o conocimientos informáticos”.