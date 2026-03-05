La Orotava regala cuñas de queso de Benijos por las compras del Día del Padre

La concejalía de Comercio del consistorio villero, bajo el sello gastronómico Saborea La Orotava, pone en marcha la campaña especial por el Día del Padre 2026, bajo el lema “Abrazos a la altura de papá”. La iniciativa se desarrollará del 13 al 19 de marzo y premiará las compras iguales o superiores a 30 euros con una cuña de queso semicurado ahumado de la Quesería de Benijos.
La concejala delegada del área, Deisy Ramos, subraya que “el objetivo es incentivar las compras en los establecimientos del municipio, dinamizar la actividad económica local y promocionar los productos de nuestra tierra”. Así durante la fecha de la campaña, las personas que compren en los comercios del municipio, podrán también disfrutar del buen sabor de un producto local de calidad como es el queso de la quesería de Benijos, una empresa local que respalda directamente a más de una treintena de explotaciones ganaderas del Valle.
Las personas que compren en la citada fecha, podrán presentar el ticket de compra en el punto de canje, en la caseta de madera ubicada en el Puente de la calle Carrera Escultor Estévez, en horario de 10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas de lunes a viernes (el sábado, solo en horario de mañana, y el domingo cerrado), hasta fin de existencias.
Desde el ayuntamiento se anima a vecinos y visitantes a celebrar el Día del Padre apostando por el comercio local, destacando que cada compra en el comercio de cercanía, en la Zona Comercial Abierta, contribuye al desarrollo económico de la Villa y al mantenimiento del empleo.
Con iniciativas como esta, “La Orotava continúa consolidando su modelo de dinamización comercial, fomentando el consumo responsable y el vínculo entre comercio, tradición y producto local”, valora el alcalde Francisco Linares. La campaña combina así el apoyo al comercio de proximidad con la promoción de productos locales de calidad, reforzando el compromiso municipal con el tejido empresarial y el sector primario del municipio.
Podrán participar en la promoción las compras realizadas en comercios del municipio y en la Zona Comercial Abierta, quedando excluidos establecimientos de alimentación, grandes superficies, panaderías, farmacias, restaurantes, bares, peluquerías, expendedores de loterías y apuestas del Estado, empresas de servicios y materiales de construcción.