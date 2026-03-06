Doble ración de suerte en Tenerife: el primer y segundo premio de la Lotería Nacional caen en el norte

La Lotería Nacional ha vuelto a repartir suerte en Canarias. El sorteo del jueves 5 de marzo dejó dos de los principales premios en la Isla de Tenerife, donde se vendieron tanto el primer premio como el segundo premio, generando expectación entre los participantes.
El primer premio de la Lotería Nacional, correspondiente al número 27188, fue vendido en varios puntos del país y uno de ellos se encuentra en el municipio de Icod de los Vinos, concretamente en el núcleo de Santa Bárbara. Cada décimo de este premio está dotado con 30.000 euros, por lo que los agraciados que compraron su número en esta zona del norte de Tenerife se llevan una cantidad significativa.
El primer premio también se distribuyó en diferentes administraciones de España, entre ellas puntos de Alicante, Almería, Badajoz, Barcelona, Cádiz, Cantabria, Girona, Jaén, Lleida, Madrid y Sevilla, lo que refleja la amplia dispersión del número premiado en este sorteo.
La Lotería Nacional celebra sorteos semanales los jueves y los sábados, y en esta ocasión el sorteo de entre semana volvió a dejar parte de la fortuna en el Archipiélago.
Segundo premio en Los Realejos
La suerte no se quedó solo en Icod de los Vinos. El segundo premio de la Lotería Nacional también tocó en Tenerife, concretamente en el municipio de Los Realejos, donde se vendieron décimos premiados.
Este segundo premio está dotado con 6.000 euros por décimo, lo que supone otro motivo de celebración para quienes adquirieron su número en este municipio del norte de la Isla.
Los sorteos de la Lotería Nacional suelen repartir premios en múltiples puntos de España, pero no siempre es habitual que los dos premios principales recaigan en localidades cercanas dentro de la misma isla, como ha ocurrido en esta ocasión.
Un sorteo con premios repartidos por toda España
El sorteo del 5 de marzo de 2026 volvió a distribuir premios en distintas comunidades autónomas, con una importante presencia en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
La Lotería Nacional es uno de los juegos más tradicionales en España y mantiene una gran participación cada semana. Sus sorteos reparten diferentes categorías de premios y en muchas ocasiones la fortuna se reparte entre varias administraciones de lotería del país.
En esta ocasión, la combinación ganadora ha dejado una doble alegría en el norte de Tenerife, donde vecinos y compradores habituales de las administraciones agraciadas han celebrado que parte de la fortuna haya vuelto a quedarse en la Isla.