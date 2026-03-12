Aviso al Servicio Canario de la Salud: los médicos presentan 100 propuestas y ponen fecha límite a una huelga en Canarias

El Sindicato Médico Canario (CESM Canarias) ha advertido este jueves de que convocará una huelga en la comunidad autónoma si no hay avances en las negociaciones iniciadas el pasado mes de febrero con el Servicio Canario de Salud (SCS) y la Consejería de Sanidad.
El sindicato mayoritario entre los facultativos y único sindicato médico con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad ha presentado cerca de un centenar de propuestas para mejorar las condiciones organizativas y retributivas de los médicos del sistema público de Canarias, según ha informado en un comunicado.
El CESM sostiene que la situación de la profesión médica en Canarias “exige respuestas estructurales, muchas de las cuales dependen directamente del ámbito competencial autonómico y del propio Servicio Canario de Salud”.
En una reunión con la dirección del Servicio Canario de Salud, en la que se aclararon aspectos concretos de estas propuestas, se fijó un nuevo encuentro el próximo 30 de marzo, “fecha en la que el SCS se ha comprometido a realizar un análisis detallado de las medidas planteadas por la organización médica”.
La amenaza del nuevo parón se suma a la huelga nacional
El sindicato ha recordado que este proceso de negociación autonómica se desarrolla en paralelo a la huelga nacional indefinida en defensa de un estatuto médico propio, la cual se retomará del 16 al 20 de marzo.
“Ambos procesos están estrechamente relacionados, ya que los posibles avances que puedan producirse en el ámbito estatal pueden afectar directamente a algunas de las demandas que se están negociando en Canarias”, ha señalado el CESM al indicar que “por este motivo, la organización médica está actuando con una estrategia coordinada y con visión global, defendiendo los intereses del colectivo tanto en el ámbito autonómico como en el nacional”.
El Sindicato Médico Canario ha reaccionado así a la huelga del Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (SEMCA), convocada para los próximos 19 y 20 de marzo, en paralelo con la movilización nacional.
La organización ha señalado que “respeta plenamente el derecho a la huelga como herramienta legítima de defensa profesional”, pero ha manifestado que “actualmente ya existe un proceso de negociación autonómica en marcha, con un calendario de reuniones pactado y con una batería amplia de propuestas sobre la mesa”.
El CESM ha insistido en que existen “múltiples motivos” para una movilización autonómica, pero que “considera que las movilizaciones deben plantearse dentro de una estrategia clara y en el momento adecuado, especialmente cuando existe un proceso de negociación activo”.
En este sentido, ha agregado que, “si no se producen avances reales en la negociación abierta con el SCS, CESM Canarias tiene claro, así se lo ha trasladado al director del Servicio Canario de Salud, que convocará una huelga autonómica para defender las mejoras necesarias para los médicos y facultativos del sistema sanitario público de Canarias”.