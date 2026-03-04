El restaurante de comida típica canaria de con el mejor escaldón de Tenerife que te pilla de camino al Teide

La gastronomía canaria es un patrimonio que se disfruta mejor en esos rincones donde el tiempo parece haberse detenido. Entre la amplia oferta de la Isla, existe un lugar que destaca no solo por su sabor, sino por su ubicación estratégica: Casa Argelio. Situado en el Camino del Medio, en Los Baldíos, este establecimiento es el punto de encuentro perfecto para quienes buscan el mejor escaldón de Tenerife justo antes de iniciar la subida hacia el Teide por la carretera de La Esperanza.
Lo que hace especial a este restaurante no es solo su carta, sino su entorno. Comer en Casa Argelio ofrece el espectáculo único de ver despegar y aterrizar los aviones del Aeropuerto Tenerife Norte a escasos metros, una estampa que cautiva tanto a locales como a visitantes.
El secreto del éxito del mejor escandón de Tenerife: una herencia familiar
La historia de este emblema gastronómico comenzó a finales de la década de los 70. Lo que empezó como la afición culinaria de Don Argelio, quien cocinaba cada domingo para sus ocho hijos, se convirtió en 1979 en un proyecto de vida junto a su esposa, Doña Eusebia.
Hoy, el legado continúa bajo la gestión de José Carlos y Fedi, quienes han sabido preservar la esencia de los fundadores. La cocina sigue siendo honesta, de caldero y diaria, manteniendo ese espíritu de casa de comidas donde el trato cercano es la norma.
El escaldón: el plato estrella que todos buscan
Si hay un motivo por el que Casa Argelio aparece siempre en las listas de recomendaciones, es por su escaldón de gofio. Para muchos críticos y comensales habituales, es el mejor de la geografía insular por su textura, su temperatura y el equilibrio de sus ingredientes. Es, sin duda, la joya de la corona de una carta que no decepciona.
Pero la experiencia no termina ahí. Su oferta se completa con clásicos de la cocina casera:
- Platos de cuchara: Potas, puchero, garbanzas y judías con todo el sabor de antes.
- Especialidades: Asadura, carne frita, costillas con papas y sus famosas croquetas.
- El toque dulce: El quesillo casero es el cierre obligatorio para cualquier comida.
Parada logística ideal para excursionistas
Para quienes planean pasar el día en el Parque Nacional del Teide, este restaurante es la escala técnica ideal. Su proximidad a la vía que conecta la zona metropolitana con las cumbres permite disfrutar de una comida de calidad a precios accesibles sin desviarse de la ruta. Es el combustible perfecto para afrontar la altitud del Teide con el estómago contento y el recuerdo de un sabor auténtico.