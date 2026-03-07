Valle Colino busca familia para Mojo, un lobo herreño recogido en la calle

Mojo, un lobo herreño de tres años y más de 20 kilos de peso, busca una familia que le dé una segunda oportunidad tras haber sido recogido en la calle. El Albergue Comarcal Valle Colino, en Tenerife, ha difundido su historia con la esperanza de encontrar un hogar adecuado para un perro que ha pasado del miedo a la confianza gracias al trabajo diario de los cuidadores.
Cuando llegó al albergue, Mojo era un perro muy inseguro. Según explican desde el centro, reaccionaba mordiendo por miedo, una conducta habitual en animales que han vivido situaciones difíciles o traumáticas. Sin embargo, con el paso del tiempo y la paciencia del equipo, el animal ha experimentado un cambio notable.
Hoy es un perro mucho más tranquilo y equilibrado. Ya no muerde y se muestra cariñoso cuando se siente seguro, lo que demuestra el progreso que ha logrado desde su llegada.
El albergue explica que Mojo convive bien con otros perros y que se comporta de forma sociable con sus compañeros caninos. En cambio, su comportamiento con gatos es desconocido, ya que no se ha probado su convivencia con ellos.
Con las personas también necesita un pequeño periodo de adaptación. Tras las experiencias previas que pudo vivir antes de ser recogido de la calle, el perro necesita tiempo para confiar. Sin embargo, cuando entiende que está en un entorno seguro, comienza a mostrar un carácter cercano y afectuoso.
El lobo herreño, la raza a la que pertenece Mojo, se caracteriza por ser un perro inteligente, leal y con mucha energía. Son animales activos, observadores y con un carácter fuerte, por lo que necesitan familias que comprendan sus necesidades y estén dispuestas a dedicar tiempo al ejercicio, la estimulación mental y la relación basada en la confianza.
Desde Valle Colino señalan que no es una raza para cualquiera, pero que en las manos adecuadas puede convertirse en un compañero extraordinario.
Mojo es apto para convivir con otros perros. En el caso de familias con niños, recomiendan explicarles la importancia de respetar su espacio y permitir que el animal se adapte poco a poco.
Por sus características, el albergue advierte de que no es un perro adecuado para personas muy mayores o sedentarias, ya que es joven, grande y necesita actividad diaria.
El animal se entrega castrado, con chip y con las vacunas al día. La adopción debe realizarse de forma presencial en el albergue y no se admiten reservas.
Desde Valle Colino también piden ayuda para difundir el caso. Muchas veces, explican, compartir estas historias es clave para que un perro encuentre familia.
El Albergue Comarcal Valle Colino se encuentra en C/ Cartagena s/n, Finca España (Tenerife). Su horario es de lunes a sábado de 11:00 a 18:00 horas y domingos y festivos de 10:00 a 13:00 horas. No es necesario pedir cita previa.