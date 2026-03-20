Muere Chuck Norris, leyenda del cine de acción, a los 86 años tras una emergencia médica

El mundo del cine y las artes marciales ha perdido hoy a su figura más icónica e inquebrantable. Chuck Norris, el legendario actor de películas de acción y protagonista de la mítica serie ‘Walker, Texas Ranger’, ha fallecido a los 86 años de edad. El deceso se produjo en la mañana de ayer jueves, 20 de marzo, tras haber sido ingresado de urgencia en un centro médico de Hawái debido a una complicación de salud repentina.
La noticia ha sido confirmada a través de un emotivo comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram. “Con el corazón lleno de tristeza, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris. Aunque nos gustaría mantener las circunstancias en privado, sepan que estuvo rodeado de su familia y en paz”, reza el mensaje que ya ha dado la vuelta al mundo.
Una leyenda forjada en el tatami y la gran pantalla
Nacido como Carlos Ray Norris, el actor no solo fue una estrella de Hollywood, sino un auténtico referente en el mundo del kárate, donde llegó a ser campeón mundial de peso medio durante seis años consecutivos. Su salto a la fama cinematográfica se consolidó tras su mítica pelea contra Bruce Lee en El furor del dragón (1972), una escena que permanece en la retina de millones de aficionados.
Durante las décadas de los 80 y 90, Norris se convirtió en el rostro del cine de acción más directo, protagonizando éxitos como Desaparecido en combate o Delta Force. Sin embargo, fue su papel como el ranger de Texas, Cordell Walker, el que le otorgó una popularidad generacional que se extendió durante casi una década en televisión.
Un icono de la cultura popular
Más allá de sus logros físicos y cinematográficos, Chuck Norris trascendió la pantalla para convertirse en un fenómeno de la cultura pop. En los últimos años, su figura fue ensalzada por una oleada de mitos y chistes sobre su “invencibilidad”, algo que el propio actor siempre encajó con un sentido del humor envidiable.
Su fallecimiento a los 86 años en Hawái marca el fin de una era. El actor, que siempre se mantuvo fiel a sus valores y a su familia, deja un legado de disciplina, esfuerzo y una filmografía que definió el género de acción moderno. Las redes sociales se han inundado de mensajes de condolencias de compañeros de profesión como Sylvester Stallone o Arnold Schwarzenegger, quienes han destacado su calidad humana por encima de sus patadas giratorias.
Hollywood se prepara ahora para rendir tributo a un hombre que, según el mito, podía con todo, pero que finalmente ha encontrado la paz rodeado de los suyos en el archipiélago pacífico.