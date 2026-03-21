Muere Nicholas Brendon, el inolvidable Xander de ‘Buffy, cazavampiros’, a los 54 años

El actor Nicholas Brendon, conocido por su papel de Xander Harris en la serie Buffy, cazavampiros, ha fallecido a los 54 años.
La familia confirma que el deceso se produjo el pasado viernes por causas naturales mientras dormía. El intérprete arrastraba un historial de problemas de salud, incluyendo un defecto cardíaco congénito y secuelas de un infarto sufrido recientemente.
El mundo de la televisión llora la pérdida de uno de los rostros más queridos de los años noventa. El intérprete alcanzó la fama mundial gracias a su papel como el fiel amigo de la cazadora. La familia comunicó su fallecimiento mediante una nota oficial llena de afecto. El actor murió por causas naturales mientras descansaba en su domicilio.
La salud de Nicholas Brendon era delicada en los últimos tiempos. El artista sufrió un infarto en el año 2023 que debilitó su sistema cardiovascular. Además, padecía un defecto cardíaco congénito y el síndrome de la cola de caballo. Los familiares aseguran que Nicholas recibía tratamiento médico y mantenía una actitud optimista ante su futuro. El actor se centró recientemente en su pasión por la pintura y el arte plástico.
Sus compañeros de reparto en Buffy, cazavampiros han compartido mensajes de despedida cargados de emoción. La actriz Alyson Hannigan, quien dio vida a Willow, recordó los años de risas y amor compartidos en el rodaje. “Pensaré en ti cada vez que vea una mecedora”, escribió la intérprete en sus redes sociales. Emma Caulfield también rindió homenaje al actor con un emotivo vídeo y un corazón roto.
Nicholas Brendon nació en Los Ángeles en 1971. El joven encontró en la interpretación una vía para superar su tartamudez crónica. El éxito le llegó de la mano de Joss Whedon, convirtiéndose en el alivio cómico de una serie que marcó una época. El actor participó después en otras producciones de éxito como Criminal Minds, Private Practice o Kitchen Confidential. También formó parte del elenco de la película Psycho Beach Party.
La vida del actor estuvo marcada por episodios personales complejos. Brendon habló abiertamente sobre sus problemas de salud mental en diversos programas de televisión. El intérprete ingresó en centros de desintoxicación para superar sus adicciones en varias ocasiones. Nicholas fue detenido en los años 2010 y 2014 por incidentes relacionados con vandalismo y resistencia a la autoridad en Los Ángeles e Idaho.
A pesar de las dificultades, Brendon mantuvo una conexión estrecha con sus seguidores a través de su arte. El artista compartía sus cuadros con entusiasmo en eventos y plataformas digitales. Sus allegados definen al intérprete como una persona apasionada y sensible con una motivación inagotable para crear. El legado de Xander Harris permanecerá ahora en la memoria de toda una generación de espectadores.