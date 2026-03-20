Misterio por la muerte de una influencer de 27 años tras la visita de un actor

La muerte de la influencer turca Ayşegül Eraslan ha generado gran impacto tras conocerse nuevos detalles sobre las horas previas a su fallecimiento. La joven, de 27 años, fue hallada sin vida en su domicilio de Estambul el pasado 13 de marzo, en un caso que sigue bajo investigación y sin causa oficial confirmada.
Según informan medios locales, la familia de la influencer alertó a las autoridades después de no lograr contactar con ella durante varias horas. Agentes de policía acudieron al apartamento y accedieron a la vivienda tras forzar la entrada, donde encontraron el cuerpo sin signos aparentes de lo ocurrido.
La muerte de Ayşegül Eraslan continúa rodeada de incógnitas. Las autoridades han confirmado que se ha practicado la autopsia, aunque los resultados aún no se han hecho públicos. Este informe será clave para determinar qué ocurrió exactamente en el interior del domicilio.
Últimas horas de la influencer en Estambul
Uno de los elementos que ha marcado la investigación es la presencia del actor turco Sunay Kurtuluş en el edificio. Las cámaras de seguridad registraron su salida del apartamento pocos minutos antes del horario estimado del fallecimiento.
Este dato llevó a la policía a tomarle declaración como testigo. Según su versión, ambos se conocieron semanas antes a través de redes sociales y decidieron verse tras el regreso de la joven de un viaje a Egipto.
Durante el encuentro, Kurtuluş explicó que mantuvieron una conversación distendida mientras tomaban té. En su declaración, reconoció que le dio una bofetada “en tono de broma”, algo que incomodó a la influencer.
Tras ese momento, el actor abandonó el apartamento. Según su testimonio, la joven seguía con vida cuando se marchó, ya que ambos intercambiaron mensajes posteriormente antes de que ella lo bloquease en redes.
Investigación abierta sin detenidos
La policía ha confirmado que Sunay Kurtuluş no está acusado de ningún delito y que su declaración se enmarca dentro de las diligencias habituales en este tipo de casos.
En un comunicado emitido el 15 de marzo, los abogados del actor subrayaron que su cliente “no es sospechoso” y que colaboró en todo momento con las autoridades.
Por ahora, la fiscalía mantiene abierta la investigación y no hay detenidos ni imputaciones. La resolución del caso dependerá de los resultados de la autopsia y de las pruebas recopiladas durante la investigación.