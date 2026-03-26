alto voltaje

Ni la furia de la borrasca Therese intimida al gallo más descarado de La Laguna

El gallo más fotografiado de la villa sigue ejerciendo como auténtico jefe de la plaza del Adelantado
Ni la furia de la borrasca Therese intimida al gallo más descarado de La Laguna
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Mientras media ciudad corría despavorida buscando techo, el gallo de La Laguna más famoso decidió dar una lección magistral de estrategia: banco público, perfil bajo y ni una pluma fuera del refugio.

Dicen que tiene poderosas espuelas y carácter indomable, pero, sin lugar a duda, su verdadera arma secreta es el sentido común. Mientras el resto improvisa, él ya había reservado su suite premium bajo un banco con vistas, por supuesto. No se esconde: simplemente supervisa.

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El gallo más fotografiado de la villa sigue ejerciendo como auténtico jefe de la plaza del Adelantado, como demuestra la instantánea de Pilar, admiradora confesa del plumífero y fiel lectora de DIARIO DE AVISOS.

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