Nito, el agricultor más popular de Tenerife, no da crédito tras el paso de la borrasca Therese: “Miren cómo amaneció el mercado”

La borrasca Therese está dejando imágenes para el recuerdo en el Archipiélago, pero pocas tan dolorosas como la que ha protagonizado Sergio Rodríguez, conocido como Nito. El conocido agricultor, famoso por su carisma y su defensa a ultranza del producto local en redes sociales, ha compartido un vídeo en las últimas horas que ha encogido el corazón de numerosos seguidores.
Con el agua dentro del local y la voz quebrada, Nito narraba cómo las lluvias torrenciales anegaron el martes por completo su negocio en Tegueste, obligándole a cerrar el miércoles para achicar el agua.
“Miren cómo está esto, es una auténtica locura”, comienza diciendo Nito mientras muestra con su cámara la magnitud del desastre. El agricultor, que se ha convertido en una voz de referencia para el sector primario en la isla, no puede ocultar su desolación ante la fuerza de la naturaleza.
En el vídeo, que ya acumula miles de reproducciones en redes sociales, se observa cómo el agua ha entrado en las infraestructuras de su negocio. Para Nito, este golpe de la borrasca Therese supuso un parón drástico en su actividad diaria.
Un vídeo viral que refleja la realidad del campo en Tenerife
La reacción de los seguidores de Nito no se ha hecho esperar. Cientos de mensajes de apoyo inundan sus perfiles sociales, destacando la entereza del agricultor a pesar de la gravedad de lo sucedido.
Aunque todavía es pronto para evaluar los daños económicos de forma exacta, Sergio Rodríguez ya ha adelantado que la situación es “crítica”.