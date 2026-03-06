Nuevo parking público en Candelaria junto a la rambla de Los Menceyes

El Ayuntamiento de Candelaria ha comenzado a acondicionar un terreno situado frente al centro comercial Punta Larga para destinarlo a aparcamientos públicos. Se trata de un espacio ubicado junto a la rambla de Los Menceyes en el que hasta ahora estacionaban algunos vehículos y que ya ha sido aplanado por la maquinaria que lleva operando desde el mes pasado.
Los trabajos van a permitir, además, ampliar la superficie, lo cual permitirá aliviar el problema de la falta de aparcamientos en esta zona, sobre todo los fines de semana, cuando las visitas a este punto del municipio de Candelaria se multiplican. La apertura de los establecimientos los domingos y días festivos, unido a la amplia oferta de restaurantes y cafeterías, así como la proximidad de la playa, generan un gran volumen de visitantes, y por consiguiente de tráfico, tanto los sábados como los domingos.
CESIÓN GRATUITA
Según confirmaron ayer fuentes municipales consultadas por este periódico, esta actuación que ejecuta actualmente la concejalía de Obras y Servicios llega después de una cesión gratuita de la promotora Punta Larga, que accedió a la solicitud del Ayuntamiento para habilitar un parking provisional en mejores condiciones y de mayor amplitud que el que existía hasta ahora en una zona de gran tránsito de vehículos y viandantes.
Se da la circunstancia que las obras de este aparcamiento y las del futuro Auditorio de Candelaria, que concluirán en verano de 2027 si se cumplen las previsiones municipales, apenas las separan unos metros. Prácticamente tan solo el ancho de la rambla.
El Ayuntamiento de Candelaria trabaja desde hace tiempo en la creación de explanadas de aparcamientos al aire libre. A los actuales trabajos se añaden los espacios acondicionados en la zona del campo de fútbol y del Instituto de Enseñanza Secundaria Punta Larga.
La alcaldesa de la Villa Mariana, Mari Brito, ha insistido en los últimos meses en “dar una respuesta directa a una necesidad real de la zona” y en “apostar claramente por ganar espacio público útil para la ciudadanía”.