8 días de obras en Ofra: así cambiará el tráfico y las guaguas desde el lunes

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha activado un plan especial de movilidad en el barrio de Ofra con motivo de las próximas obras de asfaltado en la calle Antonio José Melo y Novo.
Los trabajos, que se iniciarán este lunes y se prolongarán hasta el próximo 18 de marzo, supondrán una inversión de 67.000 euros y afectarán de forma significativa al tráfico, los aparcamientos y el transporte público de la zona.
La actuación, coordinada por el área de Servicios Públicos, se ejecutará principalmente en horario diurno, entre las 07:30 y las 17:00 horas.
Sin embargo, las restricciones de circulación y estacionamiento comenzarán a aplicarse desde las 07:00 horas del lunes para facilitar la entrada de la maquinaria.
Cortes de tráfico por fases
Para minimizar el impacto en los residentes y conductores, la obra se ha dividido en tres fases:
- Fase I: Se actuará entre las calles Conde de Pallasar y Doctor Corviniano Rodríguez López. Esto implicará un corte total entre Conde de Pallasar y Esmeralda, además de anular giros clave hacia la izquierda.
- Fase II: Supondrá el cierre completo de la calle Antonio José Melo y Novo en el tramo comprendido entre Sargento Provisional y Doctor Corviniano Rodríguez López.
- Fase III: El punto más complejo será el cierre de la intersección que une Antonio José Melo y Novo con Doctor Corviniano Rodríguez López y Teniente Alfonso González Campos, afectando a los principales accesos del sector.
Afectación a las guaguas de Titsa
El transporte urbano también sufrirá modificaciones importantes. Las líneas 905, 911 y 971 verán alterado su recorrido habitual.
En sentido González Campos, las guaguas se desviarán desde Conde de Pallasar hacia la rotonda de Santa Clara, continuando por Santa María Soledad y la calle Zafiro.
Como consecuencia, la parada del Instituto de Ofra queda temporalmente anulada. Titsa ha habilitado paradas alternativas en la calle Zafiro y en la calle González Campos para dar cobertura a los usuarios afectados.
Restricciones de aparcamiento
La Policía Local de Santa Cruz coordinará la prohibición de estacionamiento en los márgenes de la calle afectada.
Se reservarán unos 25 metros en la calle Teniente Alfonso González Campos y otros 30 metros en Doctor Corviniano Rodríguez López, afectando incluso a la zona de taxis.
Estas medidas se aplicarán de forma progresiva según el avance de las máquinas de asfaltado.