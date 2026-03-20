El fuerte oleaje en El Médano provoca inundaciones en comercios y restaurantes

El núcleo costero de El Médano, en el municipio de Granadilla de Abona, ha sufrido durante esta madrugada las consecuencias de la borrasca Therese que azota el archipiélago. Según ha informado Televisión Canaria, la combinación de un intenso viento del suroeste y olas de hasta tres metros facilitó la entrada del mar a la tierra en la zona de Playa Chica.
El incidente se registró en torno a las 2:00 y las 3:00 horas, momento en el que el agua comenzó a invadir el paseo marítimo con fuerza, alcanzando incluso la plaza del pueblo, aseguran en Buenos días Canarias.
La invasión del mar no se limitó a las zonas de baño, sino que el agua llegó hasta la primera línea de edificación, afectando directamente a diversos comercios y restaurantes situados en la zona.
La entrada del agua en los locales ha provocado que, desde primeras horas de la mañana, los propietarios y trabajadores evalúen los daños materiales.
Este fenómeno se ha visto agravado por la coincidencia del viento del suroeste con las mareas vivas derivadas de la luna nueva equinoccial, lo que ha elevado el nivel del mar por encima de lo habitual en este tramo del litoral granadillero.
Labores de limpieza
Tras el impacto del mar durante la madrugada, la situación ha tendido a la estabilización en las últimas horas.
Actualmente, un equipo de operarios municipales trabaja en la zona para realizar las labores de limpieza de arena, agua y restos arrastrados por el oleaje.
A pesar de la inundación de espacios públicos y privados, no se han registrado daños personales, limitándose las incidencias a los desperfectos en el mobiliario y los locales del paseo marítimo. Vecinos de la zona aseguran que no hay que lamentar “nada grave”.
En las próximas horas, habrá una reunión en Granadilla para cuantificar incidencias y saber con más precisión los daños.