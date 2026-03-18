La Policía Local tiene que convencer a un turista que aplace su pedida de mano en el Roque de Las Bodegas ante el riesgo por oleaje

La borrasca Therese obliga a extremar precauciones en toda Canarias. Los cuerpos policiales se ocupan de que todo se desarrolle con total normalidad, tratando de minimizar riesgo, dándose, además, situaciones curiosas, como la ocurrida en el Roque de Las Bodegas.
En aplicación de las medidas preventivas habituales en este tipo de casos, cuando el mal estado del mar lo exige, desde la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife se destinan patrullas para proceder al balizamiento, aviso y cierre de los accesos a las costas y playas de la zona de Anaga.
Poco antes de las 18:00 horas de ayer una dotación policial ya había realizado estos trabajos en las zonas del Roque de Las Bodegas, Almáciga y comprobando también la playa de Benijo. A la vuelta de esas labores observaron a una pareja, concretamente a un varón, tratando de saltarse el balizamiento y cierre en el Roque de Las Bodegas. Inmediatamente se le llamó la atención y se le explicó el riesgo de no atender a las indicaciones de dicho cierre ante el mal estado del mar y el oleaje creciente.
Para sorpresa de los agentes el joven, de nacionalidad ucraniana y 27 años de edad, al parecer de turismo en la isla, les solicitó discretamente que le dejaran pasar al entorno del roque porque tenía previsto realizar una petición de boda a su novia, también allí presente.
El varón, para tratar de convencer a los agentes, mostró el anillo de pedida, así como el picnic que había preparado. Los policías reiteraron los riesgos y la prohibición de paso a esa zona y les solicitaron los pasaportes a esta pareja ucraniana para tenerlos identificados. A continuación los turistas abandonaron la zona con la recomendación de realizar ese acto en un lugar más seguro o en otro momento.