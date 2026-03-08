La razón por la que algunos árboles de Santa Cruz tienen placas metálicas

Muchos vecinos de Santa Cruz de Tenerife se preguntan para qué sirven las placas metálicas colocadas alrededor de algunos árboles en las aceras de la ciudad. A simple vista parecen un simple refuerzo del tronco, pero su función está relacionada con el control de plagas urbanas.
Estas bandas metálicas actúan como barreras físicas para impedir que las ratas trepen por los árboles. Los roedores suelen utilizar los troncos como vía de acceso a ramas, fachadas o incluso a las ventanas y balcones de edificios cercanos.
La superficie lisa del metal dificulta que los animales puedan agarrarse al tronco, por lo que reduce su capacidad de subir hacia zonas más altas. De esta forma se limita su presencia en árboles y estructuras próximas.
Este tipo de medidas se utiliza en diferentes ciudades para controlar la movilidad de ratas en espacios urbanos, especialmente en zonas con vegetación y edificios cercanos.
Aunque no elimina la presencia de roedores por sí sola, sí contribuye a reducir sus desplazamientos verticales y a evitar que accedan con facilidad a viviendas o elementos del mobiliario urbano.