Polémica por lo que le cobran en un centro comercial en Canarias por dos cafés y dos copas: “Atraco a mano armada”

La imagen de una cuenta de un bar, que se ha hecho viral en Canarias en los últimos días, ha vuelto a encender un debate que ya es recurrente: cuánto cuesta realmente salir a tomar algo.
Esta vez, la conversación ha estallado en X tras la publicación de una cuenta de 23,70 euros en un centro comercial en Gran Canaria, por dos cafés y dos consumiciones.
La imagen, difundida por el @uby77 el pasado 14 de marzo, acumula miles de visualizaciones y ha corrido como la pólvora.
Una cuenta de 23,70 euros que dispara el debate
El mensaje que acompaña al recibo no se anda con rodeos. El usuario lo resume así: “Atraco a mano armada”. Y remata con una frase que ha conectado con muchos: “Se están pasando”.
En el mismo hilo, lanza otra pulla directa al debate habitual sobre los precios: “Y que no me salga nadie con la cantinela de los impuestos…”.
La recomendación que más se repite
Entre los mensajes hay una idea que se repite con frecuencia: mirar la carta antes de consumir.
Varios usuarios sostienen que, ante la subida de precios en algunos locales, conviene revisar antes el coste de cafés, copas o combinados para evitar sorpresas en la cuenta final.