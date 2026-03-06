38 detenidos y más de 140 actas por drogas: balance policial del Carnaval de Santa Cruz

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife apaga sus focos, pero deja tras de sí un balance de seguridad que revela la intensidad de la fiesta en la capital tinerfeña. La Policía Nacional ha dado por finalizado el dispositivo especial de vigilancia, un despliegue masivo que se extendió desde mediados de enero hasta finales de febrero para blindar las calles ante la llegada de cientos de miles de personas.
El operativo, diseñado para garantizar el orden en eventos de gran afluencia de público como la Gran Cabalgata Anunciadora y las multitudinarias verbenas nocturnas, se ha saldado con cifras significativas que reflejan el control exhaustivo en los puntos calientes de la ciudad.
Balance de detenciones y objetos prohibidos
Según los datos oficiales facilitados por la Comisaría Provincial, el dispositivo concluyó con un total de 38 personas detenidas por diversos hechos delictivos. La presión policial en las zonas de ocio permitió detectar situaciones de riesgo antes de que escalaran, manteniendo la integridad de los carnavaleros.
Además de los arrestos, los agentes mostraron “tolerancia cero” con la tenencia de sustancias y objetos peligrosos. En total, se tramitaron 147 actas por tenencia o consumo de drogas y se intervinieron 11 armas blancas y objetos prohibidos, evitando posibles incidentes violentos en las aglomeraciones.
Un frente común: Policía Nacional, Local y Canaria
Una de las claves de este Carnaval ha sido la coordinación policial. La suma de esfuerzos entre la Policía Nacional, la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife y el Cuerpo General de la Policía Canaria permitió optimizar cada recurso disponible. Esta unidad de acción fue especialmente visible durante los “Carnavales de Día”, donde la seguridad se convirtió en la prioridad absoluta para las familias.
Fuentes policiales aseguran que este giro radical en la vigilancia compartida ha facilitado una respuesta inmediata ante cualquier altercado. “La cooperación entre cuerpos ha permitido compatibilizar el carácter festivo con un entorno seguro”, señalan desde el dispositivo.
Comportamiento ciudadano y eficacia
A pesar de las cifras de intervenciones, la valoración global de la Policía Nacional es positiva. El cuerpo destaca el comportamiento general de la ciudadanía, que en su inmensa mayoría disfrutó de la fiesta de forma ejemplar. La eficacia del despliegue no solo se mide en detenciones, sino en la capacidad de mantener el control en uno de los carnavales más multitudinarios del mundo.
Con la retirada de las últimas unidades de refuerzo, Santa Cruz recupera la normalidad, avalada por un dispositivo que ha vuelto a demostrar que la seguridad ciudadana es el pilar invisible sobre el que se asienta el éxito internacional de nuestras fiestas.