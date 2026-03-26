Milagro en un supermercado de Tenerife: un agente salva la vida a un bebé en parada cardiorrespiratoria

La Policía Local Santa Cruz de Tenerife protagonizó este jueves un servicio destacado al salvar la vida de una bebé de14 meses que había entrado en parada cardiorrespiratoria. Los hechos ocurrieron en el aparcamiento de un conocido supermercado ubicado en la zona de Los Alisios, desatando momentos de extrema tensión entre los padres y los testigos presentes.
Sobre las 17:39 horas, la sala de comunicaciones de la Policía Local recibió el aviso. De inmediato, una patrulla de la Policía Local Santa Cruz se desplazó de urgencia al lugar.
La RCP que le salvó la vida
Sin perder un segundo, uno de los agentes de la patrulla tomó a la menor y, al confirmar que se encontraba en parada, inició las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Tras varios ciclos de compresiones y una pericia técnica ejemplar, el agente logró que el bebé recuperara las constantes vitales, provocando el alivio inmediato de los testigos.
Dada la gravedad de la situación y la necesidad de una atención médica avanzada inmediata, los agentes decidieron no esperar a la ambulancia. Alertaron al personal sanitario del Centro de Salud de Añaza para que estuvieran preparados y procedieron a trasladar a la menor en el coche patrulla, acompañando a sus padres en todo momento durante el trayecto.
Traslado de urgencia y escolta al HUNSC
Una vez en el centro de salud de Añaza, el equipo médico logró estabilizar al bebé de 14 meses. Sin embargo, se determinó su traslado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (HUNSC) para realizarle pruebas exhaustivas.
Para garantizar la rapidez del traslado, la Policía Local Santa Cruz organizó una escolta policial que abrió paso a la ambulancia hasta las puertas de urgencias pediátricas del centro hospitalario. Actualmente, la menor se encuentra ingresada bajo observación.
Los padres de la niña han trasladado su agradecimiento a la Policía Local capitalina. Esta intervención subraya una vez más la importancia de la formación en primeros auxilios y la capacidad de reacción de los cuerpos de seguridad locales ante emergencias vitales en la vía pública.