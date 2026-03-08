La Policía Nacional puede ir a tu casa para hacer o renovar el DNI si no puedes desplazarte

La Policía Nacional recuerda que las personas que no pueden desplazarse a una comisaría para tramitar el Documento Nacional de Identidad (DNI) pueden solicitar que un equipo móvil acuda a su domicilio para realizar el trámite.
El aviso se difundió a través de las redes sociales oficiales del cuerpo policial, donde explican que la imposibilidad de acudir físicamente a una oficina no impide obtener o renovar el DNI.
“Si tú no puedes, nosotros sí”, señalan desde la Policía Nacional, que dispone de equipos móviles capaces de desplazarse a domicilios o centros sanitarios para realizar el procedimiento.
Este servicio está dirigido a personas que, por enfermedad, limitaciones físicas o situaciones de dependencia, no pueden acudir a una oficina de expedición.
Cómo funciona el DNI a domicilio
La expedición o renovación del DNI a domicilio se realiza mediante funcionarios que se desplazan hasta el lugar donde se encuentra la persona solicitante.
Estos equipos portátiles permiten completar los procesos electrónicos necesarios para emitir el documento, incluyendo la captura de datos y la gestión de claves de acceso asociadas al DNI.
El procedimiento está pensado para garantizar que las personas con dificultades de movilidad puedan seguir accediendo a este documento oficial, imprescindible para numerosos trámites administrativos.
Qué documentación hay que presentar
Para solicitar la visita del equipo móvil es necesario presentar una serie de documentos a través de un familiar o representante.
Entre ellos se encuentran:
- Formulario de solicitud del desplazamiento, cumplimentado por el familiar o cuidador.
- Fotografía reciente del titular del documento que se va a expedir o renovar.
- Certificado médico o informe sanitario que acredite la imposibilidad de desplazarse.
También se aceptan certificados emitidos por el servicio de salud de la comunidad autónoma o cualquier informe médico que confirme que la persona requiere ayuda para realizar actos esenciales de la vida diaria.
Cómo solicitar el servicio
La Policía Nacional explica que la petición debe realizarse a través del portal oficial del DNI electrónico, donde se facilita el formulario para autorizar el desplazamiento del funcionario.
Una vez aprobada la solicitud, los agentes se trasladarán al domicilio o al centro sanitario donde se encuentre la persona interesada para completar la expedición del documento.
Este sistema busca evitar que la falta de movilidad o una enfermedad impidan disponer del DNI, un documento imprescindible para realizar gestiones administrativas, sanitarias o bancarias.