La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife recuerda las normas: si tienes armas de airsoft o aire comprimido, necesitas este documento

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha recordado que las armas de aire comprimido y airsoft incluidas en la cuarta categoría del Reglamento de Armas deben contar obligatoriamente con la tarjeta de armas expedida por la Policía Local. El Consistorio insiste en esta obligación tras la intervención reciente de varios dispositivos que circulaban sin la documentación exigida.
Según explica el Ayuntamiento, en las últimas semanas agentes de la Policía Local de Santa Cruz han detectado y retirado distintos dispositivos que no disponían de la tarjeta obligatoria. Estas armas, aunque destinadas habitualmente al ocio o a la práctica deportiva, están sujetas a una normativa específica que regula su tenencia y uso.
El alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, subrayó la importancia de cumplir con esta regulación para evitar riesgos y garantizar la seguridad en espacios públicos.
“Aunque se trate de instrumentos destinados al ocio o a la práctica deportiva, su apariencia y características hacen necesario que estén debidamente registradas y que se utilicen conforme a la normativa”, señaló el regidor, quien animó a los propietarios a completar correctamente los trámites administrativos.
Por su parte, la concejala de Seguridad Ciudadana, Gladis de León, recordó que muchos de los modelos que se comercializan actualmente presentan una apariencia cada vez más similar a las armas de fuego reales. Por este motivo, insistió en la necesidad de extremar las precauciones tanto en su uso como en su transporte.
La edil explicó que este tipo de armas no puede portarse por la vía pública, salvo en circunstancias concretas. Entre ellas se incluye el traslado directo tras la compra para realizar el registro o el desplazamiento hacia instalaciones habilitadas para su uso deportivo o recreativo.
Cómo registrar un arma de aire comprimido en Santa Cruz
El proceso de registro debe iniciarse en el momento de la compra. En el establecimiento especializado se entregará al comprador una factura que incluya el número de serie del arma, documento imprescindible para solicitar posteriormente la tarjeta de armas.
Este trámite debe realizarse en el ayuntamiento del municipio de residencia, en el caso de los vecinos de la capital tinerfeña ante el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
La tarjeta de armas está dirigida a personas empadronadas en Santa Cruz mayores de 14 años. En el caso de menores con edades comprendidas entre los 14 y los 18 años, será necesaria una autorización previa de los padres o tutores legales.
Para completar la solicitud es necesario presentar la factura de adquisición con número de serie, el documento de identidad, un certificado que acredite la ausencia de antecedentes penales y una certificación médica. Una vez revisada la documentación, se expedirá la tarjeta correspondiente para los modelos AVS y FS.
Trámite online en la sede electrónica municipal
La concejala Gladis de León recordó que esta gestión también puede realizarse a través de la sede electrónica municipal, lo que facilita el procedimiento a los ciudadanos.
“Desde el Ayuntamiento facilitamos que esta gestión pueda realizarse de forma sencilla a través de la sede electrónica, donde los usuarios pueden consultar toda la información y presentar la documentación necesaria”, explicó.
El consistorio ha habilitado el trámite en la web municipal para que los usuarios puedan consultar los requisitos y presentar la solicitud online para obtener la tarjeta de armas correspondiente.