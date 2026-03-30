Comida casera en Los Cristianos: “Es la primera vez que encontramos potaje de berros en el Sur”

El popular perfil gastronómico Guachinches Modernos ha vuelto a generar conversación en redes con uno de sus últimos vídeos, en el que pone el foco en un nuevo local del sur de la Isla que está dando de qué hablar entre los amantes de la comida contundente.
En esta ocasión, los creadores visitan Tasca del 6, un establecimiento que acaba de abrir en el sur de Tenerife que, según destacan, rompe con el tópico de que en esta zona cuesta encontrar cocina canaria tradicional.
Uno de sus platos más conocidos, el potaje de berros, sorprende a los creadores de contenido: “Es la primera vez que encontramos potaje de berro en el sur de Tenerife”.
@guachinchesmodernos 🇮🇨Más info aquí:👇 Tascadel6 es un lugar nuevo que abrió hace menos de 3 meses en Los Cristianos y tiene comida casera de la buena🙌 Hasta ahora lo más al sur que habíamos comido potaje de berros era en San Isidro😁 y da gusto encontrarlo en una zona turística y además delicioso. 👉 Precio: POTAJE DE BERROS 6,80€ PATA ASADA 9€ HUEVOS ROTOS 10,50€ TORREZNOS 15€ CHULETóN 62€ KG CARNE 🅿️Tiene aparcamiento ♿️ Es accesible 💳 Dispone de datáfono 📍 CC Parque Santiago 6. Av. de Chayofita, s/n, Los Cristianos ⏰Abre todos los días de 13:00 a 23:00 ☎️ 683 29 57 42 Hacen reservas Publicidad 👉Comida de invitación 🫶 . #guachinche #tenerife #tenerifesur #potaje #food ♬ sonido original – Jonay&Joana
El recorrido continúa con platos contundentes que definen la propuesta del local. Destaca especialmente la pata asada, servida en una ración abundante con papas y ajo frito: “No creo que en otro lugar te sirvan una porción tan grande”, aseguran.
A esto se suman otros platos como costillas con piña, torreznos con huevo y trufa —que los creadores comparan entre risas con chicharrones— y un corte de carne madurada de entre 30 y 40 días, de aproximadamente un kilo de peso.
El vídeo también pone en valor el espacio: un restaurante amplio, con parrillas protagonistas y una carta centrada en la carne y la comida tradicional.
“Para que luego digan que en el sur de Tenerife no hay buena comida”, concluyen, desmontando uno de los clichés más repetidos sobre la gastronomía en esta zona de la Isla.
Como broche final, no faltan los postres: tres leches y queso casero con nata, cerrando una experiencia que ha conquistado a la pareja y que ya está generando interés entre sus seguidores.
El vídeo, fiel al estilo de Guachinches Modernos, vuelve a poner en el mapa un nuevo rincón gastronómico de Tenerife, esta vez en el sur, donde cada vez surgen más propuestas que combinan tradición y contundencia.