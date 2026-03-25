El mercado del alquiler en Canarias acaba de recibir un “balón de oxígeno” legal ante la asfixiante subida de precios que sufren las islas. Tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2026, la plataforma Derecho al Techo ha lanzado una alerta urgente dirigida a todos los residentes en el archipiélago: los inquilinos ya pueden solicitar una prórroga extraordinaria de sus contratos por dos años adicionales, manteniendo las condiciones actuales y, lo más importante, limitando la actualización de la renta al 2% anual.
Esta medida llega en un momento crítico para las familias canarias, especialmente en zonas tensionadas de Tenerife y Gran Canaria donde la oferta se ha desplomado y los precios han alcanzado máximos históricos. La norma busca evitar que el coste del alquiler supere el 30% de los ingresos de los hogares, un límite que la inflación y la crisis energética han pulverizado en los últimos meses.
¿Quiénes pueden acogerse a esta prórroga del alquiler en Canarias?
Para beneficiarte de este blindaje legal en Canarias, debes cumplir tres requisitos fundamentales:
- Fecha de caducidad: Tu contrato (o sus prórrogas) debe finalizar entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027.
- Vivienda habitual: Debe ser tu residencia principal.
- Solicitud formal: Debes enviar un escrito al propietario con comprobante de entrega (burofax o email certificado) antes de que expire el contrato.
El blindaje del 2%: Un muro contra las subidas abusivas
La gran ventaja para el inquilino es que, durante estos dos años extra, la variación anual de la renta no podrá exceder el 2%, incluso si el arrendador es un gran tenedor. Esto supone un respiro frente a renovaciones que en las islas están llegando con incrementos de hasta el 40%, consolidando la precariedad habitacional en el mercado local.
¡Atención! Plazo limitado para actuar
Desde Derecho al Techo insisten en que “es vital actuar cuanto antes”. Aunque el decreto debe ser convalidado por el Congreso en un plazo de 30 días, cualquier solicitud realizada mientras la norma esté vigente quedará legalmente protegida, incluso si el decreto fuera derogado posteriormente. No esperes a que tu casero te avise: la prórroga es un derecho del inquilino que se activa mediante solicitud previa.
Modelo de solicitud para copiar y enviar: “Por medio de la presente, y conforme al Real Decreto-ley 8/2026, solicito la prórroga extraordinaria de mi contrato de arrendamiento por un plazo adicional de dos años, al encontrarse dentro del periodo previsto por la norma.”