Un municipio de Lanzarote aspira a representar a Canarias en el Grand Prix del Verano 2026

El popular programa de RTVE ‘El Grand Prix del Verano’ prepara su edición de 2026 y ya comienzan a aparecer municipios interesados en participar en el casting del concurso. Entre ellos figura San Bartolomé, en Lanzarote, que aspira a representar a Canarias en el mítico formato televisivo presentado por Ramón García, según informa La Razón.
Aunque RTVE todavía no ha confirmado oficialmente los 12 pueblos que competirán este verano, varios ayuntamientos de toda España han empezado a movilizar a sus vecinos para preparar sus candidaturas. En esa lista preliminar de localidades interesadas aparece San Bartolomé, que buscaría convertirse en el representante canario en el Grand Prix del Verano 2026.
San Sebastián de la Gomera se llevó el Grand Prix
En la edición de 2025, el municipio gomero de San Sebastián de La Gomera representó al Archipiélago y logró proclamarse ganador del concurso de RTVE, siendo el primer municipio isleño en conseguirlo.
La victoria fue celebrada en toda la isla colombina, donde vecinos y seguidores del programa siguieron con entusiasmo las pruebas del equipo gomero. El triunfo situó al municipio entre los pueblos más destacados de la nueva etapa del formato televisivo.
Ese precedente ha reforzado ahora el interés de otros municipios de las Islas por competir en el programa, con el objetivo de volver a llevar a Canarias a lo más alto del Grand Prix.
Decenas de pueblos quieren competir en el Grand Prix 2026
La carrera por participar en la nueva edición ya ha comenzado en distintos puntos del país. Entre los municipios que han mostrado interés figuran Palomares del Río, Ribadavia, Serranillos del Valle, Chinchilla de Monte-Aragón, Torrelaguna, Uceda, Villacañas, El Viso de San Juan, Chozas de Canales o Golmayo, entre otros.
También aparecen candidaturas en Comunidad Valenciana, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, Andalucía o Galicia, donde varios ayuntamientos han iniciado campañas locales para intentar superar el proceso de selección.