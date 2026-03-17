La ‘Quedada del Año 2026’ regresa a Tenerife con un maratón de humor y risas

El festival de humor La Quedada del Año 2026 regresa a Tenerife el próximo 25 de abril. La cita, que logró llenar el pabellón de deportes Santiago Martín en 2024 y 2025 -con un total de 10.000 asistentes entre ambas ediciones- reunirá a los mejores cómicos del momento en el Archipiélago. El maratón de risas, organizado por Palante Producciones, tendrá una duración de dos horas y contará con la actuación de Darío López, Omayra Cazorla, Delia Santana, Abián Díaz, Kike Pérez y Saúl Romero, así como de los grupos Abubukaka y La Chirichota.
El evento se presentó ayer en una rueda de prensa celebrada en el parqué del pabellón, con la presencia de los humoristas Darío López (director de Palante Producciones) y Carlos Pedrós; la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila; el viceconsejero de la Presidencia del Gobierno canario, Alfonso Cabello, y el concejal de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna, Adrián del Castillo, en representación de las tres instituciones que patrocinan el festival.
El humorista tinerfeño agradeció el “entusiasta y masivo apoyo del público, hasta el punto de que casi la mitad de las entradas se vendió antes de publicarse el cartel con los humoristas que actuarán este año”. También confesó su “orgullo e ilusión” por compartir este “tenderete con tanto talento en el escenario, en un pabellón que ya es nuestra casa”.
En esta línea, Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno, destacó que La Quedada del Año es una muestra del “talento canario con proyección fuera de las Islas, como ocurre igualmente con la música y las producciones audiovisuales, de lo que debemos sentirnos orgullosos”.
Por su parte, Rosa Dávila felicitó a Darío López por la iniciativa de reunir a tantos humoristas en un mismo espectáculo y por la complejidad logística que implica. Además, señaló que “el mundo necesita bastante humor, y ratos como los que nos brinda La Quedada del Año son una auténtica terapia”. La presidenta insular subrayó que se trata de “un humor con acento canario y con una visión crítica, que también es necesaria”.
El festival comenzó a gestarse de manera casual en Madrid, cuando un grupo de humoristas canarios, entre ellos Darío López y amigos del cómico tinerfeño Ignatius Farray, se reunió en su casa. Posteriormente, actuaron juntos en la capital española ante 800 personas. Tras esa buena acogida, decidieron organizar una “quedada” a lo grande en Canarias, que dio origen a La Quedada del Año.