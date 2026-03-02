Más de 500 personas participan durante días en una ‘rave’ ilegal en La Palma

El municipio palmero de Tijarafe ha vivido este fin de semana una situación inusual que ha roto la calma habitual entre sus residentes. Alrededor de 500 personas se han reunido desde el pasado viernes en la zona de La Punta para participar en una fiesta de tipo ‘rave’ que se ha prolongado durante varios días.
Según han señalado algunos asistentes, el encuentro tenía como finalidad la celebración de la espiritualidad a través de la música y la convivencia. No obstante, la elevada afluencia de participantes ha provocado el malestar de numerosos vecinos de la zona.
Entre las principales quejas trasladadas por los residentes figuran la falta de aparcamiento en los alrededores y las molestias derivadas del alto volumen de la música durante gran parte del día y de la noche.
Ruido constante y ocupación de suelo
Richard Schön, vecino del municipio afectado por el desarrollo del evento, ha denunciado públicamente las consecuencias de esta concentración. Según explica, el volumen de la música ha dificultado tanto el descanso nocturno como el normal desarrollo de su actividad laboral.
Asimismo, ha advertido de que los participantes habrían ocupado un terreno que no es de su propiedad, lo que ha incrementado la preocupación entre los residentes.
Ante esta situación, varios vecinos han llegado a calificar la celebración de esta concentración como una actividad ilegal.