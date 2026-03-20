Rescatan a los tripulantes de un velero en la playa de El Médano

Las costas del sur de Tenerife han sido hoy el escenario de un rescate de alta complejidad. Un helicóptero de rescate del Servicio de Urgencias Canario (SUC) ha tenido que intervenir de urgencia sobre las 14:20 horas de este viernes para poner a salvo a los tripulantes de un velero que se encontraba en la playa de El Médano, en el municipio de Granadilla de Abona.
Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (112 Canarias), la embarcación quedó atrapada por el fuerte oleaje y las rachas de viento, lo que impedía a sus ocupantes maniobrar de forma segura.
Al menos un tripulante en apuros
Las primeras informaciones indican que, debido a la violencia de las olas, al menos uno de los tripulantes se encontraba en una situación de “apuros”. Ante la imposibilidad de que otras embarcaciones de salvamento se acercaran por mar debido a la marejada, se movilizó el recurso aéreo del SUC.
El helicóptero logró realizar las maniobras de evacuación con éxito, extrayendo a los afectados del velero bajo unas condiciones meteorológicas muy adversas. Una vez en tierra, el personal sanitario realizó las primeras valoraciones para determinar el estado de salud.
Alerta por la borrasca ‘Therese’
La borrasca ‘Therese’ mantiene en alerta a las autoridades de Canarias, especialmente por el fenómeno costero y los vientos que están golpeando el sur de Tenerife. Desde el 1-1-2 se recuerda a la población extremar las precauciones y evitar cualquier tipo de actividad náutica mientras persistan las malas condiciones del mar.