El restaurante de Santa Cruz que Michelin pide no mantener en secreto: solo tiene una barra para seis personas

La Guía Michelin ha vuelto a poner sus ojos en el Archipiélago. Los inspectores, que recorren el territorio nacional de forma anónima durante todo el año, han decidido que el talento culinario de las Islas es “demasiado bueno para mantenerlo en secreto”. En esta última actualización de su plataforma digital y app, la prestigiosa publicación francesa ha otorgado el distintivo de ‘Nuevo’ a cuatro restaurantes canarios, destacando una propuesta especialmente singular en el corazón de Santa Cruz de Tenerife.
El fenómeno de Colmado 1917: ¿El más pequeño de la isla?
Ubicado en las entrañas del emblemático Gran Hotel Mencey, el restaurante Colmado 1917 se ha convertido en el protagonista absoluto de la provincia tinerfeña. Su propuesta desafía las convenciones del lujo tradicional con un espacio extremadamente íntimo: una barra para seis comensales y una única mesa con capacidad máxima para cinco personas.
Situado estratégicamente junto al Iballa Cocktail Bar, este rincón gastronómico defiende lo que denominan “artesanía radical”. El proyecto, liderado por Juanjo Martínez (tercera generación de una saga dedicada a la alimentación en Cataluña), ha logrado el reconocimiento de Michelin trasladando la esencia de las antiguas tiendas de comestibles al formato de alta cocina de proximidad.
Cocina sin fuego: el triunfo de la mínima intervención
Lo que más ha sorprendido a la crítica es su metodología de trabajo. En Colmado 1917 se practica una cocina de mínima intervención donde el producto es el único protagonista. Lo más disruptivo es la ausencia de fogones convencionales; el equipo de cocina utiliza herramientas domésticas como el microondas, el soplete y la turmix para ensamblar platos donde la integridad del ingrediente artesano es sagrada.
Este concepto busca recuperar la autenticidad del producto local, eliminando procesos innecesarios que puedan enmascarar el sabor original de la materia prima.
Gran Canaria también brilla en la Guía
El empuje gastronómico de las Islas no se limita a Tenerife. La Guía Michelin ha extendido su reconocimiento a la provincia de Las Palmas, incorporando tres nuevos nombres que ya figuran en sus recomendaciones oficiales:
- Revés Bistró: Una apuesta por la cocina de mercado con sello personal.
- Rígolo: Destacado por su técnica y respeto al recetario.
- Verode: Donde la tradición y la vanguardia canaria se dan la mano.
Estas incorporaciones ya están disponibles tanto en la web oficial como en las aplicaciones de iOS y Android, permitiendo a los usuarios identificar rápidamente las novedades del mes mediante el símbolo rojo de novedad. Canarias consolida así su posición como uno de los destinos gastronómicos más dinámicos del Atlántico.