El robo del siglo… dulce: desaparecen 12 toneladas de KitKat en pleno transporte

Un “respiro” que ha salido demasiado caro. La multinacional Nestlé ha denunciado el robo de 413.793 unidades de barras de chocolate KitKat, lo que supone un cargamento de aproximadamente 12 toneladas de producto. El suceso ha ocurrido en un momento crítico, ya que la desaparición de esta ingente cantidad de mercancía podría provocar una escasez en las tiendas justo en los días previos a la celebración de la Pascua, una de las épocas de mayor consumo de dulce del año.
Robo de KitKat Nestlé: el misterio de las 12 toneladas
El cargamento, que viajaba en un camión de grandes dimensiones, desapareció la semana pasada mientras realizaba el trayecto entre los centros de producción en Italia y los nodos de distribución en Polonia. Según ha confirmado la compañía, el vehículo debía repartir las barras de chocolate en diversos países a lo largo de la ruta europea, pero nunca llegó a su destino.
“Siempre animamos a la gente a tomarse un descanso con KitKat, pero parece que los ladrones se tomaron el mensaje demasiado en serio”, ha expresado con un toque de ironía pero evidente preocupación la portavoz de la marca. A pesar del despliegue policial, el vehículo y su contenido siguen sin aparecer, lo que ha obligado a Nestlé a trabajar estrechamente con las autoridades locales y los socios de su cadena de suministro para intentar localizar el botín antes de que sea introducido en el mercado negro.
Cómo identificar las barras robadas: El código de lote
Ante la magnitud del robo de KitKat Nestlé, la empresa ha lanzado una advertencia global para proteger a los consumidores y a los establecimientos minoristas. Cada barra de chocolate KitKat cuenta con un código de lote único impreso en el envoltorio. La compañía ha implementado un sistema que permite a cualquier persona escanear este código para verificar la procedencia legal del producto.
“Si se encuentra una coincidencia con la mercancía sustraída, el sistema proporcionará instrucciones claras sobre cómo alertar a la marca”, han señalado desde Nestlé. Esta medida busca asfixiar la salida comercial de las 413.793 unidades robadas, ya que cualquier comercio que intente vender estas unidades quedará inmediatamente registrado en el sistema de trazabilidad de la marca.
Impacto en el suministro y la campaña de Pascua
Aunque Nestlé cuenta con múltiples centros de producción, la pérdida de 12 toneladas de golpe supone un golpe logístico importante. El miedo a la escasez de chocolate en ciertos mercados europeos es real, especialmente en las variedades más populares de la marca que iban destinadas a las cestas de Pascua.
El robo de KitKat Nestlé no es solo un golpe económico, sino un desafío a la seguridad del transporte por carretera en Europa. Los delincuentes han demostrado conocer perfectamente las rutas y los tiempos de la cadena de suministro, aprovechando un punto ciego en el trayecto desde el centro de Italia para desviar el camión.