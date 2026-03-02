Arona celebra su histórica Rogativa para pedir lluvia al Santísimo Cristo de la Salud

Arona celebró ayer la tradicional Rogativa de la Lluvia al Santísimo Cristo de la Salud, una de las expresiones religiosas y patrimoniales más representativas del municipio, en una jornada que volvió a reunir devoción popular, tradición y acompañamiento cultural en el casco histórico.
La imagen del Santísimo Cristo de la Salud salió en procesión desde la parroquia de San Antonio Abad y recorrió distintos puntos del casco del municipio hasta la calle del Cementerio, donde se celebraron el responso y las ofrendas previstos en el programa de esta cita centenaria. Tras estos actos, se realizó el regreso de la imagen a la parroquia.
La rogativa mantiene viva una tradición de más de un siglo vinculada al pasado agrícola de Arona, cuando se acudía al Cristo de la Salud para pedir lluvia para los campos. Con el paso del tiempo, esta práctica ha consolidado su valor como parte de la memoria colectiva del municipio y como una de las celebraciones con mayor arraigo en su calendario tradicional.
Uno de los momentos centrales de la jornada fue la celebración de la santa misa en la capilla junto a Camino Llano del Rey, integrada en el recorrido de la rogativa. Asimismo, en las distintas paradas se desarrollaron oraciones dirigidas por el párroco, permitiendo el seguimiento de los actos religiosos por parte de las personas asistentes.
La programación incorporó además acompañamiento musical y recitales en diferentes puntos del itinerario, con la participación de formaciones vinculadas a la Escuela Municipal de Música y Danza de Arona y a la Escuela de Folclore de Arona. Durante el recorrido intervinieron el Grupo de Folclore de Arona, el Trío de Metales de la Escuela Municipal de Música y Danza de Arona, y formaciones de guitarra, timple y voz. Asimismo, en el tramo final del recorrido también participó el grupo Pulso y Púa y tuvo lugar un recital de poesía en una de las paradas previstas.
Identidad local
La celebración volvió a poner en valor el vínculo entre fe, patrimonio e identidad local en torno a una imagen de especial significado para el municipio. El Santísimo Cristo de la Salud, una de las advocaciones más veneradas del sur de Tenerife, protagoniza cada año una jornada que aúna tradición, fe y legado cultural, que forma parte del patrimonio inmaterial de Arona.