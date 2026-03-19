Rosa Dávila hace un “llamamiento especial” por la borrasca Therese: “Lo peor está por llegar”

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha hecho “un llamamiento especial” a la prudencia a toda la población de la isla por la borrasca Therese, puesto que “lo peor está por llegar” y se prevén fuertes lluvias, especialmente en el sur y suroeste de la isla, así como en el área metropolitana, con especial riesgo durante la madrugada.
“Hacemos un llamamiento especial a la población, tenemos alertas por lluvia, viento y fenómenos costeros, y además la cota de nieve ha bajado a los 1.600 metros, todos los modelos indican un riesgo muy importante, así que mantendremos las restricciones del plan de emergencias”, ha manifestado Dávila tras una reunión con los coordinadores de emergencia municipales.
El jefe de Protección Civil del Cabildo, Néstor Padrón, ha indicado que se esperan lluvias de 20 litros por metro cuadrado en una hora y de 60 litros en 12 horas, un fenómeno que no es habitual por su duración y que se puede prolongar todo el fin de semana.
“Esperamos un aumento de las incidencias, lo que obligará a los servicios de emergencia a trabajar operativamente en la calle para garantizar la seguridad de la población”, ha dicho Padrón.
Padrón ha subrayado que hay más de mil efectivos para actuar en este Plan de Emergencia Insular.
Rosa Dávila ha detallado que por ahora se han registrado rachas de viento superiores a los 200 km/h en las cumbres y que los fenómenos costeros afectan sobre todo a las zonas del norte de la isla de Tenerife, donde la carretera de Garachico se encuentra cortada.
“La previsión es muy mala, es muy importante que la población se mantenga alejada” de espigones, puertos y zonas costeras, ha señalado.
En cuanto a precipitaciones, “lo peor se prevé para las próximas horas, especialmente en el sur y suroeste de la isla, así como en el área metropolitana, con especial riesgo durante la madrugada”, ha alertado.
Ha recordado que el viernes continuará la suspensión de las clases y las actividades deportivas y culturales, tanto al aire libre como a cubierto, para minimizar desplazamientos en carretera.
Dávila ha insistido en que los meteorólogos prevén lo peor en cuanto a lluvia para la madrugada, ya que a lo largo del episodio podrían superarse los 300 litros por metro cuadrado.
Es necesario seguir las indicaciones del plan de emergencia, realizar la mínima actividad posible en la calle y evitar desplazamientos que no sean estrictamente necesarios, ha insistido.
Ha detallado que el dispositivo incluye a unos mil efectivos en toda la isla, entre Protección Civil, policías locales, servicios de conservación de carreteras, bomberos y brigadas forestales.
Pese a todo, no ha habido incidencias importantes, si bien se han cerrado las carreteras de acceso al Parque Nacional del Teide y a Anaga, además de la carretera de Garachico, donde el mar ha superado la calzada.
Néstor Padrón, responsable insular de Protección Civil, ha subrayado que la situación es de riesgo, que la borrasca se sitúa al suroeste de las islas y que se genera “un flujo de viento y precipitaciones con una componente no habitual”.
“Estamos habituados a vientos de componente norte y este, y en este caso cambia a componente sur-suroeste, lo que incrementa la peligrosidad del fenómeno”, ha advertido.
En cuanto a las personas que necesitan alojamiento de emergencia o personas sin hogar, ha explicado que se han abierto albergues en Adeje, Puerto de la Cruz y Santa Cruz. E