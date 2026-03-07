Sale a concurso por 39 millones la finalización del puerto de Granadilla

Tal como avanzó el pasado lunes en este periódico el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, el Consejo de Administración de este organismo acordó ayer sacar a concurso las obras de cierre y habilitación del muelle de ribera del puerto de Granadilla, una actuación clave con la que se culminará la línea de atraque del recinto industrial sureño. Si los plazos avanzan según lo previsto por el ente portuario, los trabajos se adjudicarán en el próximo mes de septiembre.
El proyecto, que cuenta con un presupuesto base de licitación de 39.311.011 euros y un plazo de ejecución de 20 meses, consiste en el aumento de la extensión del muelle en 543,3 metros, hasta alcanzar los 1.045 de longitud. Para ello, se colocarán once cajones de hormigón de 48,25 metros de largo cada uno, cuya construcción requerirá de un hormigonado continuo las 24 horas del día para evitar que fragüe antes de esté acabado.
Además, se instalarán las conducciones para instalaciones como telecomunicaciones, baja tensión, agua y alumbrado, así como la obra civil necesaria para la eventual instalación de un futuro sistema de suministro eléctrico a buques en la nueva infraestructura, según informó la Autoridad Portuaria en un comunicado.
EXPLANADA ANEXA
Los trabajos para completar el muelle de ribera posibilitarán la creación de una explanada anexa de unas 30 hectáreas de superficie para el desarrollo de nuevas actividades logísticas y portuarias. Una vez finalizados el dique y la planicie, el puerto industrial del sur de Tenerife estará en condiciones de operar a pleno rendimiento, lo que el presidente de la Autoridad Portuaria sitúa en el año 2029, según declaró a DIARIO DE AVISOS.
Pedro Suárez recordó ayer, al término de la reunión, que “la no finalización del puerto condiciona actualmente la disponibilidad de atraques y limita su operatividad”, y subrayó el “absoluto compromiso” con la dársena de Granadilla. En ese sentido, recordó que en el plan de inversiones vigente se contempla una inversión de “casi 90 millones de euros” hasta 2029.
La licitación de las obras del muelle de ribera, que se tramitará mediante procedimiento abierto, será posible después de la autorización del Consejo de Ministros el pasado 10 de febrero, previa solicitud formal de Puertos de Tenerife, al superar el presupuesto total de ejecución de los trabajos los doce millones de euros.
INAUGURACIÓN
El pasado lunes, 2 de marzo, se cumplieron ocho años de la inauguración oficial del recinto granadillero por parte de una amplia representación institucional encabezada por el entonces presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy.
El corte de la cinta se produjo 17 años después de que el Ministerio de Fomento diera luz verde a las obras, lo que generó movilizaciones de organizaciones ecologistas y a una parte de la ciudadanía, contrarios a la construcción de un “macropuerto”, aunque finalmente sus dimensiones se recortaron.