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Sanidad activa los planes de contingencia por la calima en Canarias

La consejera de Sanidad, Esther Monzón, asegura que el SCS está preparado para atender a la población y pide precaución, sobre todo, a las personas más vulnerables
Sanidad activa los planes de contingencia por la calima en Canarias
Sanidad activa los planes de contingencia por la calima en Canarias. | Fran Pallero
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La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, ha afirmado este martes que el Servicio Canario de Salud tiene activados los planes de contingencia para atender a la población ante el episodio de calima que afecta al archipiélago.

En declaraciones a los periodistas, Monzón ha asegurado que el SCS está preparado para atender a la población y ha pedido precaución, sobre todo, a las personas más vulnerables ante este tipo de episodios.

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Desde la Consejería se están llevando a cabo en las redes sociales las campañas con las recomendaciones sobre cómo actuar.

Ha recordado que las personas vulnerables deben evitar estar al exterior y utilizar mascarilla al salir a la calle, y que no se debe practicar deporte al aire libre mientras continúe el polvo en suspensión.

La consejera ha hecho estas declaraciones con motivo de la rueda de prensa que ha ofrecido sobre la actividad de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias en 2025.

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