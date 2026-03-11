Santa Cruz de Tenerife reabre el debate sobre la apertura de comercios los domingos: ¿Se ampliará la zona turística?

Santa Cruz de Tenerife continúa manteniendo cerradas las puertas de muchos comercios a ciudadanos y visitantes los domingos o festivos, salvo las de los negocios ubicados en el centro, a los que sí se permite abrir al estar incluidos dentro de la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), cuyo perímetro abarca desde las avenidas Marítima y Francisco la Roche, a la Rambla y las avenidas de la Asunción y San Sebastián. Pese a esta opción, muchos locales no abren porque afirman que no les es rentable.
Por su parte, centros comerciales ubicados en Cabo Llanos también reclaman desde hace tiempo que se amplíe el ámbito actual de la ZGAT para que puedan abrir todos los días del año, pero las asociaciones Facua y Zona Centro se han posicionado en contra.
Tras varios intentos fallidos de alcanzar un acuerdo al respecto, la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento capitalino reabre ahora el debate y, para ello, ha elaborado un informe con el objetivo de analizar puntos débiles y fortalezas de un mapa comercial actual que ha cambiado.
Ante este polémico asunto, se lleva más de un año trabajando en el Foro de Comercio, pero por unas causas o por otras la Sociedad de Desarrollo no ha podido hasta el momento convocar a las partes implicadas para intentar alcanzar un consenso al respecto.
En este sentido, la consejera delegada, Carmen Pérez, ha anunciado que “la intención es celebrar este encuentro entre los meses de mayo y junio y, para ello, el Ayuntamiento pondrá encima de la mesa diferentes opciones, con el objetivo de escuchar a todas las partes e intentar sacar acuerdos que se llevarán a la Mesa de Comercio”.
Pérez detalló que la aportación del Ayuntamiento a este debate se basará en presentar un estudio amplio sobre la única Zona de Gran Afluencia Turística que hay en Santa Cruz, del que en breve habrá resultados. “De este informe saldrán las necesidades de un sector en el que los posicionamientos están muy enquistados, aunque la realidad es que la sociedad y la ciudad lo que dicen es que el comercio ha cambiado desde el año 2021, cuando se creó la ZGAT, hasta el día de hoy”.
Ponentes
La consejera del área añadió que todos los pros y contras de la ZGAT estarán reflejados en ese documento a debatir en el Foro, al que se sumarán las aportaciones de ponentes de otras capitales, como Las Palmas, donde conviven diferentes Zonas de Gran Afluencia Turística, y las de expertos de otras ciudades en las que no hay áreas libres de restricción comercial.
Por lo tanto, la idea es que se analicen y escuchen diferentes posturas y, a partir de ahí, salgan las propuestas a analizar en la Mesa de Comercio”.
Pérez incidió en que su posicionamiento sobre si permitir o no la apertura comercial dominical es y debe de ser “imparcial y objetivo” para que al final “sean las propias partes implicadas las que participen en el Foro y aporten sus ideas y sugerencias”.
Al respecto, subrayó que “soy la concejal de Comercio y como tal no puedo serlo solo de uno o de otro sector, sino de todos, es decir, de las 14 áreas comerciales que coexisten en Santa Cruz. Esa es la intención principal del Foro de Comercio, la de sentarnos y escuchar a todos los implicados”.