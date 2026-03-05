Santa Cruz opta por primera vez a la candidatura de Capital Española de la Gastronomía

Santa Cruz optará, por primera vez en la historia, al título de Capital Española de la Gastronomía. El próximo mes de junio, el municipio presentará su candidatura a este importante galardón nacional, con el objetivo de obtenerlo en 2027, según anunció ayer la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez.
La edil aseguró que “lograr este reconocimiento, que se anunciará en la próxima edición de Fitur, sería muy importante para Santa Cruz, pues nos posicionaría como referente nacional en el panorama gastronómico, lo que se traduciría en un beneficio económico para la ciudad al atraer un mayor número de turistas”.
Título que ya han logrado capitales como Oviedo, Alicante, o Jerez este año, al que ahora aspira Santa Cruz porque “hemos hecho un gran trabajo durante dos años para posicionar el Club Degusta Santa Cruz, que unido al talento de nuestros chefs y del producto local, nos ha posicionado en las ferias más importantes a nivel internacional o nacional, como San Sebastián o Madrid Fusión”, subrayó.
El galardón Capital Española de la Gastronomía (CEG) nació en 2012 gracias al impulso de la Federación Española de Hostelería y la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo para reconocer a la ciudad española más destacada en la promoción, defensa y difusión de su patrimonio culinario y gastronómico como un atractivo turístico principal.
Este título es otorgado por un jurado de expertos, encargado de evaluar las propuestas de cada ciudad aspirante a través de un programa de actividades para llevar a cabo ese año como capital ganadora. Según los datos de la Secretaría de Turismo, del total de turistas que visitan anualmente nuestro país, el 15% reconoce que viajaron atraídos por la oferta de la cocina y por la calidad de los vinos, siendo la gastronomía uno de los principales motivos a la hora de elegir el destino de las vacaciones en España.
En este sentido, la consejera aseveró que “si Santa Cruz resultase elegida nos posicionaría como referente en el panorama nacional de la gastronomía, pues se organizarían muchos hitos en el municipio como eventos, galas, talleres y festivales culinarios con reconocidos chefs que, además, promocionarían el producto local y el producto Kilómetro 0, dos líneas que en nuestro caso son potentes”.
Turismo
Pérez recordó que “gracias al Club Degusta Santa Cruz hemos reforzado la promoción de nuestra gastronomía, aprovechando que contamos con restaurantes y chefs de prestigio con grandes premios como estrellas Michelín o Soles. También hemos acogido la celebración de la Gala Repsol, lo que nos avala en los requisitos que se exigen para puntuar en este reconocimiento nacional”.
Asimismo, avanzó que este año el Ayuntamiento, a través de la Sociedad de Desarrollo, seguirá impulsando la promoción de la gastronomía chicharrera en eventos y ferias, como GastroCanarias”. Una potenciación del turismo gastronómico que se unirá al de la promoción de la capital como destino de negocios y congresos (MICE), donde “el trabajo del pasado año ya está dando frutos”, indicó la edil. Por ello, se trabaja en la licitación de la oficina MICE, que se pondrá en marcha este año.