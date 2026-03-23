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Santa Cruz reactiva el PEMU con suspensión de actividades en el distrito de Anaga

La modificación estará vigente desde las 15:00 horas de hoy y decreta el cierre de instalaciones en el macizo y pide máxima precaución a la ciudadanía.
Santa Cruz reactiva el PEMU con suspensión de actividades en el distrito de Anaga
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El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha determinado, a través del servicio de Seguridad Ciudadana y Emergencias, la reactivación del Plan Municipal de Emergencias (PEMU) en situación de Alerta a partir de las 15:00 horas de hoy mismo. Esta decisión se adopta tras los últimos avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) que apuntan a posibles lluvias intensas, desde esta tarde, que podrían afectar a la isla de Tenerife y, concretamente, a la zona norte del Área Metropolitana.

El consistorio santacrucero ha decidido la suspensión de actividades deportivas, culturales, extraescolares y de otra índole en el distrito de Anaga por su especial vulnerabilidad ante esta situación y, sobre todo, a la vista de las incidencias que ya ha venido registrando en los últimos días. Esta suspensión afecta a todas las actividades municipales previstas en la zona para lo que resta de jornada. Al mismo tiempo, supone el cierre de las instalaciones deportivas, culturales, de ocio o esparcimiento en la demarcación geográfica del distrito de Anaga.

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De cualquier manera, se hace una recomendación general para toda la ciudadanía para que desde esta tarde adopte las medidas preventivas necesarias ante posibles lluvias intensas, en especial en todo aquello referido a limitar los desplazamientos salvo que sea absolutamente necesario. También se recomienda que la población en general que, en la medida de los posible, también restrinja las actividades previstas esta tarde. 

En base a todas las predicciones los servicios municipales han comenzado de reforzarse para atender las posibles incidencias que este nuevo episodio de lluvias pueda generar en Santa Cruz de Tenerife. Como siempre se insiste a la población que se mantenga informada a través de fuentes oficiales por si se produjeran nuevos avisos, advertencias o recomendaciones sobre este fenómeno meteorológico.

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