Seve Díaz y Coco Montes, un cuatro manos con mucha expectación

El restaurante Montenegro, ubicado el hotel Hacienda del Conde Meliá Collection, unirá los próximos días 18 y 19 de abril a dos chefs, ambos con una estrella Michelin, en una jornadas que ya se anticipan memorables. Se trata de los chefs Seve Díaz, de El Taller de Seve Díaz, en el Puerto de la Cruz, y de Coco Montes, de Pabú, en Madrid, quienes mostrarán cada uno sus cocinas en un entorno que enamora.
Uno de los protagonistas de la cena es Seve Díaz, quien lleva varios meses asesorando el restaurante Montenegro, aunque no está presente en los servicios. Díaz, además de contar con una estrella Michelin y un Sol de la Guía Repsol en su restaurante de la calle San Felipe 32, de Puerto de la Cruz, ha recibido el galardón Mejor Restaurante en los XXXIV Premios de Gastronomía DIARIO DE AVISOS, en su edición de 2019.
El Taller de Seve Díaz apuesta claramente por el producto de temporada, de alta calidad y de cercanía, trabajado con mucho respeto para conseguir su máximo exponente en sabor y textura.
Al de Montenegro ha querido aportarle algunos platos que “han funcionado bien en su casa portuense y otros que hemos ido reinventando con productos de la zona, con la idea de emplear al máximo el género de Buenavista del Norte. “Queremos un menú que tenga identidad, personalidad y producción propia desde los snack hasta las golosinas”. En pocas palabras “cocina humilde, sencilla y a precios súper competitivos dentro de un hotel”.
En la entrevista le acompaña Diego Macías, director de Alimentación y Bebidas del hotel, quien reseña que la Hacienda del Conde quiere convertirse en un destino referente turístico. Aspiramos a recibir a los clientes del norte y del sur de la isla, tanto locales como turistas”. Sobre el restaurante Montenegro señala que “se busca autenticidad con una cocina como la que hace Seve, sin pretensiones de estrellas”.
Seve Díaz afirma que no se esperaba la llegada de la estrella Michelin -se la dieron en la gala celebrada en Málaga en noviembre de 2025- y más en un momento en que él y su pareja, Valentina, tienen centrada todas sus atenciones en su hijo Flavio que tiene actualmente un año y medio.
Seve Díaz, que en su día cambió la afición de la guitarra y la música, por el calor de los fogones, ha ido construyendo paso a paso una trayectoria, ya consolidada, en su restaurante de Puerto de la Cruz, referente de la guía francesa en el Norte de la isla y que hay que reservar con varios meses dado que hay lista de espera.
Díaz cuenta que cuando llega la estrella dices “hostia, la que nos viene arriba”, pero a la vez te das cuenta que has desarrollado un producto gastronómico con una base sólida y que estos reconocimientos avalan el proyecto.
El restaurante Montenegro cuenta con dos menús. Uno de ellos es ‘El Palmar’, que contiene queso de Teno, atún, cherne, cordero y parchita, al precio de 68 euros, y el otro Bruma Atlántica, con lubina, gamba roja, judión, sama, cochinillo, etc, por 92 euros.
Pabú: el producto más fresco
Pabú, el restaurante madrileño ubicado en la calle Panamá 4, se ha convertido en uno de los espacios gastronómicos más aclamados de la capital de España, con una propuesta que une la cocina vegetal y la clásica francesa. Al frente de las cocinas está Coco Montes, nacido en Madrid, quien en menos de un año de su apertura recibió la primera estrella Michelin y un Sol Repsol, que confirman la excelencia y la singularidad de su propuesta.
Montes se formó en L’Arpège, restaurante parisino con tres estrellas Michelin y ha trabajado en Zalacaín y Azurmendi y dirigido proyectos internacionales. Ha sido en Pabú donde ha encontrado su lugar: una cocina creativa y sofisticada, con raíces profundas y respeto absoluto por el producto.
Su lema es Pabú es “inmediatez que se adapta a cada persona…y calma en las salsas. Los sabores no se mezclan, brillan con personalidad. No hay aromas enmascarados. Trabajamos junto a pequeños productores locales y proyectos agroecológicos, cultivados con cuidado y sin prisas”.