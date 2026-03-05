Cuenta atrás para el silo de Santa Cruz: mes y medio para encontrar un inversor que evite su demolición

El antiguo edificio del silo portuario, ubicado en la autovía de San Andrés, sigue a la espera de encontrar un concesionario que logre salvarlo de su condena al derribo. A falta de mes y medio para que acabe el plazo dado por la Autoridad Portuaria, antes de proceder a la adjudicación para su demolición, valorada en 1,5 millones de euros, lo cierto es que no se ha presentado ninguna solicitud “formal” para arrendar este inmueble, según han confirmado fuentes consultadas a DIARIO DE AVISOS.
El pasado noviembre, el Colegio de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro (COA) se reunió con el presidente de Puertos de Tenerife, Pedro Suárez, para intentar salvar el silo, una infraestructura catalogada tipo P, hoy única en el mundo, que fue construida en 1965 para almacenar cereales con los que hacer frente a la escasez alimentaria en Europa tras la Primera Guerra Mundial.
Tras ese encuentro, la Autoridad Portuaria dio al COA un plazo de seis meses para buscar alternativas que pudieran permitir concesionar el edificio y reconvertirlo en nuevos usos que evitasen una demolición previamente anunciada por Puertos, sustentada en las condiciones en las que se encuentra la estructura del edificio, extremadamente deteriorada tras más de 30 años sin utilizarse.
En su momento, Suárez recordó que en estos años se han realizado algunos trámites para recuperar el uso del silo, no solo ante empresas del sector alimenticio sino de otros ámbitos, pero ninguna mostró en su día interés por arrendar el silo. De ahí la decisión de licitar su derribo.
Por su parte, la decana del COA, María Nieves Febles, aseveró ayer que “la comisión específica creada al efecto para buscar inversores interesados en convertir el interior del edificio en otros usos como gimnasios, lonjas, restaurantes u oficinas, sigue trabajando en ello, aparte de promover otras acciones y seguir analizando alternativas que eviten, finalmente, la demolición del silo”. Por ello, consideró que “sería un pena enorme que se pueda perder esta oportunidad de salvarlo”.
Los valores históricos del silo tipo P habían sido considerados en el borrador del Catálogo de Protección de Bienes Patrimoniales del Ayuntamiento de Santa Cruz en grado de protección Ambiental, lo que implicaba preservar su volumen, alturas, cubiertas o fachadas. No obstante, el documento final, aprobado inicialmente el 28 de febrero, no lo contempla.