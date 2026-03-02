Indignación por el ‘simpa’ de una pareja de mayores en Gran Canaria: “No se cortaron, pidieron hasta rones”

Lo que parecía un almuerzo tranquilo en un día festivo terminó en una profunda decepción para el equipo del restaurante ‘El Timón de los Locos’, en Las Palmas de Gran Canaria.
El establecimiento ha denunciado públicamente un “simpa” protagonizado por una pareja de personas mayores que, tras disfrutar de una comida completa el pasado Martes de Carnaval, abandonaron el local sin pagar los 57,80 euros de su cuenta.
El suceso ha causado un gran revuelo por el perfil de los implicados. “Luego dicen que los jóvenes tienen que dar ejemplo”, lamentaba el responsable del negocio en el programa Ponte al Día de Televisión Canaria.
Según el relato del hostelero, los clientes no levantaron ninguna sospecha: “Uno no se lo espera, no puedes juzgar porque no sabes quién te va a sorprender; no se cortaron, pidieron hasta rones“.
‘Huyeron’ por la puerta de atrás
El restaurante, que se encontraba a pleno rendimiento debido al festivo, solo se percató del impago cuando intentaron sentar a otros comensales en la misma mesa.
Al revisar las cámaras de seguridad, descubrieron una maniobra que parece premeditada: mientras uno de los miembros de la pareja salía tras fingir ir al baño, el otro aprovechaba para marcharse por la puerta de atrás.
“No tienen vergüenza, no les duele el trabajo de los demás”, afirma el dueño, quien recalca que el malestar no nace del dinero, sino de la falta de respeto hacia el sector.
El local ha dado margen a los autores por si se tratase de un “despiste”, pero tras varios días, nadie ha aparecido ni se ha puesto en contacto para abonar la deuda.
Las consecuencias legales de un “simpa”
A pesar de tener las imágenes de los autores del “simpa”, el propietario ha decidido no presentar denuncia ante la policía. “No les va a pasar nada, perdemos el tiempo”, asegura con resignación, aunque advierte que los responsables están identificados por el personal si intentan regresar.
Aunque el dueño prefiera no acudir al juzgado, la ley es estricta con este tipo de conductas:
- Delito leve de estafa: Al ser una cuantía menor de 400 euros, se considera un delito leve.
- Penas de multa: Los autores podrían ser condenados a una pena de multa de uno a tres meses.
- Antecedentes penales: Una sentencia condenatoria deja rastro en el expediente judicial de los implicados.
- Indemnización: Además de la multa, el juez obligaría al pago íntegro de los 57,80 euros al restaurante.